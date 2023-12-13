Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В парке находится три катка. «Гигант» с естественным покрытием заливается на Большом круге и 1-м Лучевом просеке. Его площадь — 16 200 квадратных метров. Он работает ежедневно.

График работы:

— Первый сеанс — 10:00–12:00;

— второй сеанс — 13:00–15:00;

— третий сеанс — 16:00–18:00;

— четвертый сеанс — 19:00–22:00.

Подробности на сайте.

Каток «Лед» с искусственным покрытием работает ежедневно на Фестивальной площади. Размер ледового поля составляет 5,3 тысячи квадратных метров. Можно взять коньки напрокат.

График работы:

— Первый сеанс — 10:00–12:00;

— второй сеанс — 13:00–16:00;

— третий сеанс — 17:00–20:00;

— четвертый сеанс — 21:00–23:00.

Подробности можно узнать по ссылке.

Также в парке на территории теннисных кортов ежедневно работает хоккейная площадка с естественным покрытием. Ее площадь — 800 квадратных метров.

График работы:

— Первый сеанс — 10:00–12:00;

— второй сеанс — 13:00–15:00;

— третий сеанс — 16:00–18:00;

— четвертый сеанс — 19:00–22:00.

Подробности можно узнать на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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