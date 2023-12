Инвестор построит в Котловке административно-деловой центр

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на аукцион по аренде земельный участок в районе Котловка. Победитель сможет построить здесь административное здание площадью более 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На аукцион по аренде выставлен земельный участок площадью 0,11 гектара для размещения административно-делового центра с кафе или рестораном в районе Котловка. В течение двух с половиной лет победитель торгов сможет возвести здание площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров и высотой не более 15 метров», — рассказал Максим Гаман.

Территория под строительство находится рядом с главной транспортной артерией района — Нагорной улицей, по адресу: Нагорная улица, земельный участок № 6/1. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 января 2024 года. Он пройдет 25 января.

Арендатору отводится 12 месяцев на получение разрешения на строительство и еще девять — на проведение работ нулевого цикла.

Инвесторы, которые хотят построить в столице объекты коммерческой недвижимости, могут принять участие в аукционах на право аренды земли. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

