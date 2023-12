За осень сервисом перевозок по требованию «По пути» воспользовались более 200 тысяч раз

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сервисом перевозок по требованию «По пути» за осень воспользовались около 200 тысяч раз. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года его популярность выросла на 30 процентов.

«Сервис перевозок по требованию “По пути” не имеет аналогов в России. Он работает по принципу такси, но его преимущество в том, что он дешевле. Пассажиров перевозит 60 комфортных автобусов. По поручению Сергея Собянина мы развиваем транспортную инфраструктуру там, где не всегда могут проехать обычные большие автобусы и электробусы», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Автобусы сервиса «По пути» помогают жителям столицы быстро добираться до станций метро «Прокшино» и «Бунинская аллея», станций Московских центральных диаметров Щербинка, Остафьево и Сколково, а также более чем до 30 важных соцобъектов на территории ТиНАО и инновационного центра «Сколково».

Воспользоваться сервисом «По пути» можно через приложение «Московский транспорт».

