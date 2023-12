Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территорий возле московского городского вокзала Марьина Роща, в состав которого входит одноименная станция Большой кольцевой линии, а также платформы второго и четвертого Московских центральных диаметров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий возле станций, обустройство комфортных пешеходных маршрутов, подъездов и парковок для автомобилей, — отметил Петр Бирюков. — По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма Иконы Божией Матери “Нечаянная Радость” на Шереметьевской улице и пустырь на Сущевском Валу».

Работы велись на 2-й улице Марьиной Рощи, в 4, 5, 6, 7 и 9-м проездах Марьиной Рощи, а также на улицах Шереметьевской, Октябрьской и Сущевский Вал.

Специалисты убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью около 14,2 километра и дополнительно проложили почти 70 метров системы водостока.

На Шереметьевской улице и в 5-м проезде Марьиной Рощи сделали новые и привели в порядок старые тротуары. Кроме того, расширили пешеходную зону, теперь ее общая площадь составляет почти 21 тысячу квадратных метров. В 5-м проезде Марьиной Рощи заменили покрытие проезжей части и сделали пешеходный переход.

Рабочие полностью обновили систему освещения: заменили старые и установили дополнительные фонари. Сейчас территорию возле станций освещает более 100 энергоэффективных фонарей и свыше 50 уличных торшеров.

На пешеходных переходах смонтировали 45 опор контрастного освещения, благодаря этому водители будут лучше видеть людей на дорогах ночью. Заменили пять светофоров, а также установили новый на пересечении Шереметьевской улицы и 4-го проезда Марьиной Рощи. Для пассажиров общественного транспорта предусмотрено три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью.

Возле храма Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на Шереметьевской улице создали комфортное общественное пространство со скамейками под навесами и парковками для велосипедов. На месте пустыря на Сущевском Валу обустроили зону для отдыха с двумя детскими площадками.

В ходе благоустройства разбили более 26,8 тысячи квадратных метров газона и почти 660 квадратных метров цветников.

Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории у станций БКЛГазоны, современные остановки и парковки: как в Москве благоустраивают территории возле станций метро и МЦД

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI