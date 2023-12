В этом году в Москве почти пять тысяч детей с диабетом первого типа бесплатно получили сенсоры и датчики для непрерывного мониторинга глюкозы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столица обеспечила почти пять тысяч несовершеннолетних москвичей с диабетом первого типа сенсорами и датчиками для непрерывного мониторинга глюкозы. Они получили более 85 тысяч медизделий, позволяющих своевременно реагировать на изменение уровня сахара в крови, предотвращать ухудшение самочувствия и развитие осложнений. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В Москве помощь детям не уступает наиболее передовым мировым практикам. Мы комплексно обновляем детские поликлиники по новому стандарту, открываем больницы, обеспечиваем их самым современным высокотехнологичным оборудованием и применяем инновационные методы лечения, создаем дружелюбное пространство для маленьких пациентов. В прошлом году при расширении программы поддержки детей с диабетом первого типа нам было важно закрыть потребности всех нуждающихся юных москвичей. В 2023 году мы закупили более 116 тысяч датчиков и сенсоров для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Сегодня почти пять тысяч детей и подростков младше 18 лет бесплатно получили специальные медизделия на общую сумму более 458 миллионов рублей», — рассказала Анастасия Ракова.

Устройства предоставили в рамках программы поддержки детей с диабетом первого типа. В прошлом году по решению Сергея Собянина она была расширена. По словам заммэра, в следующем году бюджет на обеспечение юных москвичей сенсорами и датчиками для непрерывного мониторинга глюкозы также будет увеличен.

Медицинские устройства позволяют круглосуточно безболезненно следить за уровнем глюкозы. Едва заметные датчики легко устанавливаются и работают с помощью подкожных сенсоров, благодаря чему проверка уровня сахара в крови более комфортна и для детей, и для их родителей. С их помощью можно оперативно отслеживать изменения, в сжатые сроки принимать решения, позволяющие не допустить ухудшения состояния ребенка и тем более возникновения критических для здоровья последствий.

Такие сенсоры и датчики можно получить, обратившись к врачу-эндокринологу в своей поликлинике. Они выдаются бесплатно в аптеках Департамента здравоохранения. Проходить дополнительные тесты при этом не потребуется.

