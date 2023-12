В столице убирают снег более 130 тысяч сотрудников коммунальных служб

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве продолжается сильный снегопад. Сотрудники столичных коммунальных служб и инженерных компаний круглосуточно убирают город от снега.

«В настоящее время в городе на фоне продолжающихся снегопадов ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме проводятся сплошное механизированное подметание и противогололедная обработка. Особое внимание уделяют оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, а также объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Снег будет идти до конца недели, все городские службы продолжат работать в усиленном режиме. «Согласно данным синоптиков, во второй половине дня четверга снегопад усилится, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, наиболее интенсивными осадки будут в пятницу. К утру субботы прирост свежевыпавшего снега с начала недели может составить более 30 сантиметров», — добавил Петр Бирюков.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей в первую очередь на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

