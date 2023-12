В столице начался прием заявок на чемпионат «Московские мастера»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Начался прием заявок на участие в чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера», который состоится в 2024 году. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях — среди школьников 11–13 лет, школьников от 14 лет и студентов колледжей. Ежегодно на получение звания «Московский мастер» в различных компетенциях претендуют около 30 тысяч учащихся.

«Совсем недавно в Санкт-Петербурге завершился финал чемпионата “Профессионалы”. На нем студенты столичных колледжей и школьники стали абсолютными лидерами медального зачета и продемонстрировали высочайший уровень мастерства и подготовки. Но пришла пора покорять новые вершины. Стартовал новый цикл соревнований — набор на чемпионат “Московские мастера”. Участие в региональных состязаниях станет для ребят отличной возможностью проявить себя и побороться за звание лучших в своей профессии. Высокие результаты, которых добиваются юные мастера, являются ярким подтверждением качества образования в столичных колледжах», — рассказала Ирина Швец, заместитель руководителя городского Департамента образования и науки.

В следующем году юные участники продемонстрируют свои профессиональные навыки почти по 300 компетенциям в ведущих отраслях экономики страны — от пищевой промышленности до машиностроения и сферы услуг. Соревнования также пройдут по новым направлениям, среди которых «Эксплуатация автомобильного электрооборудования и автоматики», «Издательское дело», «Вентиляция и климатические системы». Для юниоров главные эксперты чемпионата проведут специальные программы предварительной подготовки.

Чемпионат пройдет на площадках 31 столичного колледжа. Они оснащены всем необходимым современным оборудованием для проведения соревнований. Например, состязания по компетенции «Роботизированная сварка» состоятся в мастерской политехнического колледжа № 8 имени И.Ф. Павлова, где есть сварочные роботы нового поколения. По компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» часть конкурсного задания будет выполняться в реальных условиях города при помощи высокотехнологического оборудования лаборатории Московского колледжа архитектуры и градостроительства.

Прием заявок на участие в чемпионате «Московские мастера» продлится до 29 декабря 2023 года. Подать их можно на сайте конкурса. По условиям от одной образовательной организации допускается участие до двух претендентов в каждой компетенции. При этом возраст студентов, которые учатся по программам среднего профессионального образования и готовы показать свое мастерство на соревнованиях, не ограничен.

Состязания пройдут в рамках регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий в 2024 году. Столичные победители и призеры «Московских мастеров» смогут войти в сборную столицы и представить город на федеральных состязаниях. В 2023 году команда Москвы завоевала 215 наград на всероссийском чемпионате «Профессионалы» и стала лидером медального зачета. Учащиеся взяли 150 золотых, 45 серебряных и 20 бронзовых медалей, в том числе девять медалей в финале чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде и 36 наград на заключительных соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Информация о востребованных специальностях, которым обучают в столичных колледжах, представлена на портале «Школа.Москва» в разделе «Атлас профессий» и подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании также публикуется в телеграм-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Это способствует формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствует задачам проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

