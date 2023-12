В Москве построили уже 288 домов по программе реновации — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Утверждена планировка трех территорий в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославский. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Для целей программы реновации в рамках проектов комплексного развития территорий построим жилые дома. Также в планах — храмовый комплекс, два образовательных учреждения и коммунальные объекты. Всего в разных районах столицы уже возвели 288 домов по реновации, сейчас проектируем и строим еще 439», — написал Мэр Москвы.

Общая площадь трех участков — 14,6 гектара.

В районе Зюзино по адресу: Азовская улица, владение 39 построят многоквартирный дом с подземным гаражом площадью 17,08 тысячи квадратных метров. Жилые дома площадью около 168 тысяч квадратных метров, здание образовательной организации на 450 мест и объекты коммунальной застройки планируется возвести в районе Москворечье-Сабурово по адресу: улица Москворечье, владение 12.

В реорганизуемой производственной зоне Северянин (территория 3) в Ярославском районе построят жилые дома площадью более 152 тысяч квадратных метров, здание образовательной организации на 650 мест (школа на 450 мест и детский сад на 200 мест), храмовый комплекс и коммунальные объекты.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около одного миллиона жителей.

Первые новоселы въехали в дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет или уже закончено переселение 147 тысяч жителей 911 домов. Для них возвели 268 новостроек.

Для реализации программы реновации подобрали 602 площадки общей жилой площадью 9,9 миллиона квадратных метров. Построено 288 домов площадью 4,1 миллиона квадратных метров, ведется проектирование и строительство 439 зданий общей площадью 8,4 миллиона «квадратов».

