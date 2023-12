В ИММиТ обсудили инновационные идеи в машиностроении

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Высшей школе машиностроения Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных «Инновационные идеи в машиностроении — 2023». В ней участвовали представители вузов и машиностроительных организаций Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула, Белгорода, Курска, Рудного, Темиртау, Челябинска.

Тематика конференции охватывала несколько актуальных направлений: компьютерные технологии в машиностроении, инновационные технологии электрофизических и электрохимических методов обработки материалов, машины и технология обработки металлов давлением, управление качеством в машиностроении и т.д.

«У нас уже стало традицией проводить Всероссийскую научно-практическую конференцию молодых учёных „Инновационные идеи в машиностроении“ на базе Высшей школы машиностроения, — приветствовал участников конференции директор ИММиТ Анатолий Попович. — Я очень рад видеть в зале открытые, улыбающиеся лица молодых людей. Надеюсь, что знания, полученные на этой конференции, помогут вам стать тем поколением, которое возродит независимость страны в области передовых технологических процессов и оборудования. Наш Институт машиностроения, материалов и транспорта уделяет особое внимание поддержке молодёжи и формированию кадрового резерва. Эта поддержка, в том числе, выражается в знакомстве и общении с передовыми предприятиями страны — лидерами в области металлообработки».

Директор Высшей школы машиностроения Дмитрий Гасюк выступил с докладом на тему «Цифровые технологии и их роль в управлении полным жизненным циклом продукции машиностроения». Всего было представлено 38 докладов молодых учёных из России, Вьетнама, Иордании, Ирана, Казахстана и Китая. Они будут опубликованы в сборнике статей, входящем в Российский индекс научного цитирования. Докладчики получат электронную версию сборника.

Организационный комитет конференции благодарит участников и ждёт доклады на Международную научно-практическую конференцию «Перспективные машиностроительные технологии (Advanced Engineering Technologies) AET 2024» , посвящённую пятилетию Высшей школы машиностроения, которая пройдёт в мае 2024 года.

