В ГУУ прошел фестиваль спорта «Быстрее. Выше. Сильнее»

9 декабря 2023 года в здании Спортивного комплекса ГУУ прошел фестиваль спорта «Быстрее. Выше. Сильнее».

Участие в состязаниях приняло более 150 человек из числа студентов, сотрудников и преподавателей вуза, а также официальная группа поддержки ГУУ по чирлидингу.

Соревнования проходили по семи дисциплинам: настольный теннис (смешанные команды), баскетбол 3х3 (смешанные команды), бокс (мужчины), жим лёжа (девушки/юноши – отдельный зачет), бадминтон (личный зачёт среди женщин и среди мужчин), перетягивание каната (смешанные команды), волейбол (смешанные команды).

В общекомандном зачете по результатам всех видов программы победила сборная Института экономики и финансов. Второе место завоевали спортсмены Института маркетинга. Почётное третье место заняла команда Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций.

Поздравляем всех участников с достойными результатами и желаем дальнейших спортивных побед!

