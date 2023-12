В.А. Садовничий поздравил лауреатов Международной премии ЮНЕСКО-Россия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

В Москве прошла церемония вручения Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.

Лауреатами 2023 года стали зав. лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ академик РАН Ирина Петровна Белецкая и почетный директор Института исследования полимеров Общества Макса Планка (Майнц, Германия) профессор Клаус Александр Мюллен.

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «Ведущий университет России полностью поддерживает выбор членов международного жюри ЮНЕСКО, присудивших в этом году Менделеевскую премию нашему профессору И.П. Белецкой совместно с выдающимся немецким химиком Клаусом Мюлленом. Это лучшее доказательство тому, что настоящая наука действительно не имеет границ, а международное сообщество ученых продолжает оставаться носителем не только фундаментальных знаний, но и общечеловеческих ценностей – солидарности, прогресса, гуманизма. Широкое международное признание премии ЮНЕСКО-Россия за достижения в области естественных наук еще раз подтверждают незыблемый авторитет отечественной науки, наших ученых, продолжающих сегодня дело Ломоносова и Менделеева. Это большой подарок Московскому университету в преддверии его 270-летия, вдохновляющий пример для молодых ученых. Уверен, что на научный талант И.П. Белецкой в своей работе будут ориентироваться и коллеги по созданной недавно передовой Инженерной школе МГУ, которая будет развивать наши приоритеты в химии, биотехнологиях, фармацевтике. Присоединяюсь ко всем поздравлениям в адрес профессора Ирины Петровны Белецкой и желаю ей здоровья, сил и вдохновения в служении науке и Московскому университету, таких же благодарных учеников, новых открытий и достижений».

Академик И.П. Белецкая: «Я бы хотела поблагодарить ЮНЕСКО. Это организация, которая всеми силами сохраняет наше наследие, и то, что в него включена фундаментальная наука, для нас – большое счастье. Также хочу поблагодарить научное жюри Международной премии имени Менделеева, которое выделило среди всех фундаментальных наук мою, поэтому считаю эту награду знаком мирового признания органической химии. Органическая химия – ключ к экологически чистому производству, к доступным и эффективным лекарствам, к новым материалам. К сожалению, органика находится в тени медицины, фармацевтики, космоса. Но то, что мы стали жить дольше и лучше, это упорный многолетний труд тысяч и тысяч ученых-органиков. Моя награда – знак благодарности этим людям».

В торжественной церемонии приняли участие помощник генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Артур Брито, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, президент Российской академии наук академик Г.Я. Красников, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий, председатель жюри и президент Мексиканского общества физиков Ана Мария Сэтто Крамис (Мексика), Почетный профессор Университета Ахена, иностранный член Российской академии наук Мартин Мёллер (Германия), основатель и первый директор Индийского института научного образования и исследований в Пуне и Тирупати Кришна Ганеш (Индия), директор ОИЯИ РАН академик РАН Г.В. Трубников, сотрудники Секретариата ЮНЕСКО, МИДа и другие представители мировой научной общественности.

Помощник генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Артур Брито: «Для меня огромная честь и привилегия сегодня вместе с вами вручать вторую премию ЮНЕСКО-России в области фундаментальных наук. Это единственная премия, учрежденная на глобальном уровне, которая вознаграждает ученых в области фундаментальных наук за работы, способствующие устойчивому развитию. Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш не раз утверждал, что устойчивое развитие – не просто одна из целей ООН, это надежды, мечты, права и ожидания людей во всем мире. И наука является ключевым фактором реализации повести XXI века».

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко: «Убеждён, что исследования и образование должны быть вне политической конъюнктуры и оставаться одним из ярчайших проявлений гуманизма. В условиях международной турбулентности особенно важно сохранять и развивать наработанные международные связи и отношения, объединять усилия в деле решения актуальных для человечества задач. Мы приветствуем и поддерживаем любые усилия, направленные на развитие международного научно-технологического и образовательного сотрудничества… Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал и участвует в работе по сопровождению международной премии ЮНЕСКО. Премия в области фундаментальных наук – это важная составляющая конструктивного международного диалога в профессиональном сообществе, а также диалога между народами и странами».

Президент РАН Г.Я. Красников: «Международная премия ЮНЕСКО-России имени Дмитрия Ивановича Менделеева в области фундаментальных наук за 2022 год вручается выдающимся учёным – академику РАН Ирине Белецкой и профессору Клаусу Александру Мюллену. Это высокая награда за многолетний научный труд и блестящие научные результаты. И особенно отрадно, что церемония проходит в РАН в преддверии трёхсотлетия Академии наук. Это мероприятие международного уровня, и оно вновь подтверждает значимость Академии наук как площадки для гуманитарного сотрудничества».

Клаус Александр Мюллен: «Сегодня наука становится мощнейшим двигателем развития. С другой стороны мы видим, что проблемы. с которыми мы сталкиваемся, становятся всё более сложными. И их слишком сложно атрибутировать одной область. науки, они принадлежат многим областям. И нам очень повезло найти единомышленников, найти организации для сотрудничества по всему миру. Это больше, чем компетентность и знания. Это личное доверие. Поэтому я считаю, что наука должна находиться вне политики, вне политического дискурса».

Прямую трансляцию торжественной церемонии, которая велась на трех официальных языках ЮНЕСКО – русском, английском, французском, посмотрели зрители 50 стран мира. Партнер премии – российская компания «ФосАгро».

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук была учреждена в 2019 году в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов целях в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества. Премия ежегодно присуждается двум представителям естественно-научного сообщества в знак признания их выдающихся открытий, прорывных инноваций, а также активных усилий в деле популяризации фундаментальных наук, которые способствовали реальным социально-экономическим преобразованиям и развитию на уровне региона или в глобальном масштабе. Решение о присуждении премии И.П.Белецкой и К.А. Мюллену было принято по рекомендации международного жюри, в состав которого входят ученые с мировым именем: Эухенио Коронадо Мираллес (Испания), Мартин Меллер (Германия), Григорий Владимирович Трубников (Российская Федерация), Ана Мария Четто Крамис (Мексика), Кришна Нагаппа Ганеш (Индия), Самиа Шарфи Каддур (Тунис), Тебелло Ньоконг (Южно-Африканская Республика).

Академик Белецкая награждена за новаторские разработки новых металлоорганических реакций и применение катализаторов на основе переходных металлов и металлических наночастиц в органическом синтезе. Также жюри подчеркнуло ее активное участие в развитии естественно-научного образования, международного сотрудничества и экологически устойчивой химии.

Профессор Мюллен удостоен премии в знак признания перспективности его выдающихся научных открытий в области базовых химических и полимерных дисциплин, а также за многолетние усилия в области содействия международному сотрудничеству, естественно-научному образованию и устойчивому развитию.

Премия вручается генеральным директором ЮНЕСКО либо его представителем двум лауреатам в ходе официальной церемонии, организуемой с этой целью поочередно в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в России. Первая премия была вручена в 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже российскому ученому Юрию Оганесяну и итальянскому химику Винченцо Бальцани.

