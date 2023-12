Впервые с 2016 года в Москве растет патентная активность изобретателей — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Впервые с 2016 года системная поддержка города помогла справиться со снижением патентной активности в столице. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«С прошлого года добавились специальные программы для стимулирования патентной активности изобретателей. На каждый полученный в России патент город выделял по 75 тысяч рублей. За патентование за рубежом — до двух миллионов», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом году до 50 процентов патентов высокотехнологичных предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, пришлось именно на те компании, которым помогал город.

Предприятиям выделяют гранты, выдают кредиты на льготных условиях и займы под поручительство, предоставляют консультации экспертов и многое другое.

Всего компании получили уже более 800 патентов. В их числе патент на разработку в сфере генетики, помогающую лечить ишемическую болезнь сердца, заболевания головного мозга, верхних и нижних конечностей, а также на технологию, позволяющую сократить расход воды при тушении пожаров в 10 раз.

Помимо этого, в 2023 году начался пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности. Теперь компании могут взять займы до 50 миллионов рублей под 3,5 процента годовых.

