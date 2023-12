Более 1,5 тысячи партнерских мероприятий с работодателями провели колледжи Москвы с начала учебного года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала учебного года колледжи столичного Департамента образования и науки провели свыше 1,5 тысячи мероприятий с партнерами-работодателями для студентов и преподавателей. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В Москве идет масштабная работа над совершенствованием системы подготовки профессиональных кадров. Основная ее цель — максимально синхронизировать образовательный процесс в колледжах с запросами современного рынка труда. Мы активно сотрудничаем с работодателями: актуализируем образовательные программы, делая акцент на практическую подготовку, вместе пересматриваем технологическую и материально-техническую базу. Только за этот год у нас появилось более 200 новых предприятий-партнеров, среди которых крупные промышленные предприятия, кондитерские и гастрономические холдинги, строительные компании, отели, крупные игроки на рынке информационных технологий. За первое полугодие этого учебного года мы провели более 1,5 тысячи партнерских мероприятий с двумя тысячами предприятиями-партнерами для того, чтобы менять программу обучения под потребности работодателей, обсуждать программы будущего трудоустройства и практик студентов», — отметила Анастасия Ракова.

В рамках партнерства образовательные учреждения и работодатели используют привычные форматы взаимодействия и внедряют новые. В Московском государственном образовательном комплексе с начала учебного года состоялось около 40 мероприятий, в которых участвовали более 600 студентов. Практические занятия вели в том числе эксперты компании «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники». Под их руководством студенты учились проектированию и управлению мобильными роботами, которые будут применяться в тушении пожаров.

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 организовал более 35 мероприятий с работодателями-партнерами. Среди них — практическая конференция «Современное монолитное строительство», в рамках которой уже второй раз прошло состязание «Кубок “Мосинжпроект” по строительно-монтажным работам». Сотрудники дочерних компаний застройщика соревновались в профессиональном мастерстве на площадке колледжа. А студенты и мастера образовательного учреждения выступали вне зачета чемпионата, перенимая ценный практический опыт профессионалов строительной отрасли.

В политехническом колледже № 50 имени Н.А. Злобина с начала учебного года состоялось более 10 мероприятий с работодателями-партнерами. Свыше 400 студентов колледжа познакомились с деятельностью различных компаний. Одним из самых ярких событий стал деловой завтрак с участием ведущих игроков сферы микроэлектроники — экспертов компаний «Микрон», «Ангстрем» и группы компаний «Электронинвест». В этом учебном году 125 студентов выбрали новые профессии и специальности, которые высоко востребованы на этих предприятиях. Партнеры-работодатели подключились к образовательному процессу и уже ждут студентов на практику, а выпускников — на работу.

Узнать подробнее о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа.Москва» в разделе «Атлас профессий» и подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Это способствуют формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствуют задачам проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

