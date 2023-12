Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С момента открытия 1 августа 1939 года Всесоюзная сельскохозяйственная выставка должна была рассказывать гражданам и гостям Советского Союза об успехах молодой и прогрессивной страны. Однако на долгие годы ВСХВ (а позднее — ВДНХ) стала не только местом демонстрации достижений, но и территорией дружбы, местом, объединяющим людей.

Сегодня, как и прежде, она впечатляет масштабом и эстетикой, знакомит с культурными традициями многих народов, предлагает узнать больше о новых изобретениях и разработках, а также связывает жителей разных городов и стран. Убедиться в этом легко, побывав на Международной выставке-форуме «Россия», которая будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Вход свободный, но на некоторые из мероприятий нужно предварительно зарегистрироваться.

Делились самым дорогим

Строительство ВСХВ началось во второй половине 1935 года. По задумке создателей, она должна была стать нарядной и масштабной витриной всех республик страны.

В июле 1938-го с Всемирной выставке в Париже привезли скульптуру Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», которую установили на подъездной аллее к главному входу, а 1 августа 1939 года Всесоюзная сельскохозяйственная выставка была торжественно открыта.

Обходя территорию, посетители словно совершали путешествие по Советскому Союзу, поэтому павильоны союзных республик должны были отражать не только их хозяйственные достижения, но и национальный колорит, а также народные традиции. На выставке можно было узнать, как живут люди в самых отдаленных уголках страны, познакомиться с бытом республик, отведать блюда национальной кухни, услышать народную музыку.

В 1954 году выставка усилила свою республиканскую направленность. Именно тогда появился знаменитый фонтан «Дружба народов», который стал одним из ее символов. В отделке фасадов павильонов — а у каждой республики был свой — активно использовали национальный декор. В 1960-х годах здания перепрофилировали по отраслевому принципу и реконструировали. Они стали выглядеть более современно и технологично, однако утратили неповторимый колорит.

Идея вернуть национальные павильоны, многие из которых обветшали или были почти разрушены, возникла в начале 2000-х. Достаточных средств на реставрацию не было, поэтому здания были предложены странам СНГ — правопреемницам союзных республик в долгосрочную аренду с условием восстановления павильонов и размещения в них национальных экспозиций.

Первые соответствующие межправительственные соглашения подписали в 2010–2011 годах. В этот период открылись выставочно-торговый центр Республики Армении (павильон № 68 «Угольная промышленность», бывший «Сибирь»), выставочно-торговый центр Киргизской Республики (павильон № 4 «Биология», бывший «Эстонская ССР») и выставочно-торговый центр Республики Беларусь (павильон № 18 «Электротехника», бывший «Белорусская ССР»).

Возвратили былую славу

Научная реставрация павильонов началась в 2014 году в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Исторические здания стали приводить в порядок в соответствии со статусом объектов культурного наследия федерального значения. Эти работы выполняют под руководством специалистов столичного Департамента культурного наследия.

Сегодня многие национальные выставочно-торговые павильоны стран СНГ вновь занимают почетное место на территории ВДНХ и в культурной повестке выставки. Каждый из них знакомит гостей с историей, традициями, экономическим и туристическим потенциалом своей страны. Там проводится множество важных культурных и экономических мероприятий, включая ярмарки, праздники, дегустации национальных продуктов и фестивали народного искусства.

Собянин: На ВДНХ отреставрировали более 30 объектов культурного наследияСергей Собянин — о том, как возрождается уникальное пространство ВДНХ

В 2015 году новую жизнь обрел павильон № 18 «Электротехника» (бывший «Белорусская ССР»), где сейчас располагается выставочно-торговый центр Республики Беларусь. Здание построили в начале 1950-х по проекту архитекторов Зинаиды Чернышевой и Григория Захарова. До 1964 года павильон занимала национальная экспозиция, а затем его переоборудовали под раздел «Электротехника».

Сегодня в обновленном павильоне проходят ярмарки товаров народного потребления, презентации туристического и промышленного потенциала белорусских областей, мероприятия, посвященные праздничным датам. Кроме того, гости могут посетить кафе национальной кухни.

В 2019 году были завершены работы по реставрации павильона № 14 «Вычислительная техника и информатика» (бывший «Азербайджанская ССР»), в котором сегодня открыт выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики. Павильон построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Это одно из старейших зданий выставки. В 2024 году ему исполнится 85 лет. В настоящее время посетителям павильона доступна постоянная музейная экспозиция, посвященная истории, культуре и развитию Азербайджана. Помимо этого, работает пространство, где регулярно проходят выставки предметов искусства, кафе-чайная, магазин национальных продуктов и товаров народных промыслов, библиотека с читальным залом. В исторической оранжерее проводят концерты музыки разных жанров.

В 2019 году открылся после капитального ремонта павильон № 10 «Стандарты» (бывший «Молдавская ССР») — единственный национальный павильон ВДНХ, не являющийся объектом культурного наследия. Здесь расположился выставочно-торговый центр Республики Молдовы с магазином товаров для здоровья, рестораном и дегустационным залом.

В 2021 году в отреставрированном павильоне № 11 «Металлургия» (бывший «Казахская ССР») открылся выставочно-торговый центр Республики Казахстан. Гости могут изучить мультимедийные экспозиции и познакомиться с историей, культурой и искусством Казахстана, а также узнать о его достижениях. В здании открыты ресторан и кафе национальной кухни, шоурум одежды казахстанских дизайнеров, магазин национальных продуктов и текстиля, площади для выставочно-ярмарочных мероприятий, кино-конференц-зал.

В октябре 2023 года, в преддверии Международной выставки-форума «Россия», состоялось торжественное открытие павильона № 66 «Советская культура» (бывший «Узбекская ССР») где разместился выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан.

Сразу после входа в это здание посетители попадают в зал «Культурное наследие Узбекистана — достояние всего человечества». Здесь представлены музейные экспонаты доисламского и более поздних периодов, а на центральной картине изображены выдающиеся деятели науки и культуры Узбекистана. В зале «Прикладное искусство» гости могут увидеть изделия, выполненные в технике резьбы по дереву, чеканки по металлу, а также национальную узбекскую керамику, ковры ручной работы и ткани, расшитые золотом. В зале «Туристический потенциал Узбекистана» можно совершить виртуальный тур по историческим местам Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда, а также ознакомиться с предложениями национальных туроператоров.

В зале «Новый Узбекистан» обустроено современное бизнес-пространство. Оно станет площадкой для изучения законодательства и инвестиционного потенциала республики. Здесь можно организовать переговоры, презентации, бизнес-семинары и мастер-классы. Еще один зал заняла арт-галерея, где планируют проводить творческие встречи и дискуссии с известными художниками и писателями.

Реставрацию павильона № 4 «Биология» (бывший «Эстонская ССР») планируется завершить в 2024 году. Его займет выставочно-торговый центр Киргизской Республики. А после завершения работ в павильоне № 6 «Химия» (бывший «Литовская ССР») откроется выставочно-торговый центр Республики Абхазии.

Традицию показывать все лучшее, что есть в разных частях и уголках страны, демонстрировать динамику развития всех субъектов и помогать взаимодействию между ними сегодня продолжает Международная выставка-форум «Россия». На ней представлены все 89 регионов страны, в том числе 24 республики.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI