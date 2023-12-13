«Берите все возможности, которые предоставляет Вышка»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

10 декабря НИУ ВШЭ провел митап «В магистратуру Вышки без экзаменов», который собрал в прямом эфире больше тысячи человек. На мероприятии поговорили о студенческих образовательных проектах, которые дают абитуриентам магистратуры льготы при поступлении. В репортаже рассказываем, как это было.

Главными героями вебинара стали магистранты НИУ ВШЭ — талантливые и способные студенты, которые поступили в университет не только по стандартной траектории, сдав вступительные испытания во время основного этапа приема летом, но и благодаря участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях, митапах, школах и других мероприятиях, проводимых Вышкой.

Студенты рассказали, почему они выбрали именно этот способ поступления, как проходило их участие в состязаниях, насколько реально победить в том или ином проекте и как участие повлияло на их поступление.