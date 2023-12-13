Бадминтонисты НГУ завоевали медали на региональных соревнованиях

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
В Бердске прошли открытые региональные соревнования по бадминтону, в которых приняли активное участие и заняли несколько призовых мест в разных видах программы студенты НГУ.
Мужские пары, группа Д:
1 место – Игорь Гришко (ФФ) и Мухаммед Саад (ГГФ)
Мужские пары, группа С:
1 место – Ибрахим Фат Ауди (ИМПЗ)
Женские одиночные игры, категория Д
2 место – Анна Некрасова (ИИР)
Женские одиночные игры, категория С
1 место – Анастасия Ступник (ГИ)
Поздравляем ребят с медалями на региональных соревнованиях по бадминтону и желаем дальнейших спортивных успехов!
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.