Бадминтонисты НГУ завоевали медали на региональных соревнованиях

В Бердске прошли открытые региональные соревнования по бадминтону, в которых приняли активное участие и заняли несколько призовых мест в разных видах программы студенты НГУ.

Мужские пары, группа Д:

1 место – Игорь Гришко (ФФ) и Мухаммед Саад (ГГФ)

Мужские пары, группа С:

1 место – Ибрахим Фат Ауди (ИМПЗ)

Женские одиночные игры, категория Д

2 место – Анна Некрасова (ИИР)

Женские одиночные игры, категория С

1 место – Анастасия Ступник (ГИ)

Поздравляем ребят с медалями на региональных соревнованиях по бадминтону и желаем дальнейших спортивных успехов!

