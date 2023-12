11.12.2023 Ministro Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych11.12.2023

Głównymi tematami spotkania unijnych szefów dyplomacji, które odbyło się 11 grudnia br. w Brukseli, były: agresja Rosji wobec Ukrainy, sytuacja w Izraelu i regionie oraz sytuacja w regionie Sahelu.

Dyskusja była ważną okazją do podkreślenia, że ​​przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej. Ministro Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że grudniowa Rada Europejska (14-15 grudnia 2023 r.) stanowi odpowiedni moment dla decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Taki krok jest kluczowy dla zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności, a także pokazania wiarygodności Unii Europejskiej. Szef polskiej dyplomacji podkreślił również, że propozycje reform zgłaszane przez Parlament Europejski nie dają gwarancji wzmocnienia UE. Wręcz przeciwnie, ograniczają kompetencje państw członkowskich w takich obszarach jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, a tym samym podważają pozycję UE w kontekście międzynarodowym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i stabilności Europy kluczowa pozostaje rola państw członkowskich w kształtowaniu i wdrażaniu adekwatnej reakcji.

Ministro Szynkowski vel Sęk wskazał, że Polska aktywnie uczestniczy w pracach zmierzających do przyjęcia przez Unię Europejską 12. pakietu sankcji wobec Rosji.

– Liczymy, że nowe restrykcje zostaną zaakceptowane tak szybko, jak to tylko możliwe. Opowiadamy się za kontynowaniem wysiłków na rzecz dalszego zaostrzenia sankcji, w tym ograniczania ich obchodzenia – zaakcentował.

Podczas diskusji na temat sytuacji w Izraelu i w regionie szef polskiej dyplomacji z rozczarowaniem odniósł się do przerwania zawieszenia broni, dzięki któremu ludność cywilna Strefy Gazy mogła otrzymywać pomoc humanitarną. Wskazał, że rozejm umożliwił także uwolnienie znacznej liczby zakładników. Wznowienie walk spowodowało dalsze pogorszenie katastrofalnej sytuacji w Gazie. Operacja wojskowa w Strefie rozszerzyła się nie tylko geograficznie, ale także przybrała na intensywności. El ministro Szynkowski vel Sęk podkreślił w tym kontekście, że Polska zdecydowała się wpłacić dodatkowe 8,6 millones de zł na UNRWA, UNICEF i Światowy Program Żywnościowy, z przeznaczeniem na pomoc cywilnej ludności palestyńskiej.

