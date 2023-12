Я — профессионал: Новосибирская область вошла в ТОП-3 регионов по направлению «Биоинженерия и биоинформатика»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Позади отборочный этап VII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». В этом году по направлению «Биоинженерия и биоинформатика», организатором которого выступает Новосибирский государственный университет, отборочный этап прошло 1306 участников. Новосибирская область заняла 3-е место среди регионов, уступив только столичным городам —Москве и Санкт-Петербургу.

Направление связано с биотехнологиями, которые активно развиваются в Новосибирской области. В НГУ этой сфере также уделяют внимание, есть магистерские программы по биоинформатике, генетике растений и биомедицине.

Дипломанты олимпиалы получают льготы при поступлении на следующую ступень обучения и возможность пройти стажировку в ведущих компаниях России, а медалисты — денежные премии до 300 тысяч рублей.

Итоги олимпиады будут подведены в июле 2024 года.

