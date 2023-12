Храмовый комплекс в Басманном районе украсила архитектурно-художественная подсветка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили архитектурно-художественной подсветкой храмовый комплекс в Басманном районе. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Разработали специальную концепцию организации освещения храмового комплекса, который включает церкви Архангела Гавриила и Феодора Стратилата, дом причта. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности зданий, которые являются объектами культурного наследия и важной частью композиционно-планировочной структуры квартала», — отметил Петр Бирюков.

На зданиях установлено более 350 энергоэффективных приборов, с помощью которых сделан акцент на деталях сооружений. Так, церковь Архангела Гавриила освещают 178 прожекторов, которые визуально делят ее на ярусы. На первом ярким белым цветом выделены пилястры входной группы, спиралевидные архитектурные элементы, окно с декоративным ограждением, балюстрада. На втором ярусе подсвечены оконные своды и подоконники с выступающими узорами. В верхней части сделали теплый золотой свет, который контрастирует с общей белой подсветкой здания.

Церковь Великомученика Феодора Стратилата, построенную во дворе храма Архангела Гавриила, освещают 113 устройств, которые выделяют карниз, входную группу и арочные окна. Приборы, установленные внутри звонницы, создают дополнительный объем в верхней части сооружения.

Для равномерного архитектурного освещения дома причта рядом с храмом Феодора Стратилата используется 65 прожекторов.

