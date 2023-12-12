Финансовые новости: 12.12.2023, 10-38 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A107B43 (ГТЛК ЗО27Д).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

12.12.2023

10:38

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 12.12.2023, 10-38 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 86.46) и диапазона оценки рыночных рисков (до 71291.86 руб., эквивалентно ставке 22.5 %) ценной бумаги RU000A107B43 (ГТЛК ЗО27Д).

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