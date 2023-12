Финансовые новости: Участники рынка комплаенса обсудили основные вызовы 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

11 декабря 2023 года Московская биржа провела ежегодную конференцию “Комплаенс: основные тренды 2023”, на которой обсуждались новые тенденции, практики и инструментарий комплаенса, вопросы законодательства, этики и образования в этой области.

В конференции приняли участие представители Группы “Московская Биржа”, Банка России, Федеральной антимонопольной службы, профессиональных участников рынка ценных бумаг, образовательных учреждений, а также юридические консультанты и независимые эксперты.

Участники конференции отметили, что 2023 год стал для комплаенса полезным годом, который позволил проанализировать вызовы 2022 года, внести серьезные изменения и усовершенствования в работу и выработать новые подходы к развитию данной функции.

Согласно результатам исследования аудиторско-консалтинговой фирмы Kept, 90% опрошенных российских компаний нужна функция комплаенса, так как она способствует повышению эффективности процессов и минимизации рисков. Среди приоритетных областей комплаенса – противодействие коррупции, соблюдение норм деловой этики, оценка рисков зарубежных экономических ограничений и выполнение антимонопольных требований.

По словам управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирины Грековой, Биржа выступила в роли площадки, где участники могут обсуждать как законодательные изменения, так и техническую реализацию нововведений на рынке комплаенса. Она отметила, что доминирование частного инвестора на финансовом рынке требует более активного контроля участников рынка и более глубокого анализа ценообразования.

“Формируя культуру доверия на рынке, мы помогаем участникам с инструментарием и обеспечиваем их взаимодействие для соблюдения правил биржевой торговли. Проанализировав коммуникации между участниками и биржей, мы приняли решение сделать еще один шаг навстречу комплаенс-офицерам и создать так называемый Compliance Tool – инструмент, который позволит участникам быстрее и активнее взаимодействовать с нами как с инфраструктурой и предотвращать те недобросовестные практики, с которыми мы столкнулись в 2023 году, в том числе по использованию инсайдерской информации. Кроме того, обновленный инструментарий будет включать накопленный нами опыт типологии нарушений, который позволит участникам повысить эффективность своего внутреннего контроля, адаптировать свои процессы не только к требованиям регулятора, но и к новым реалиям рынка”, – сообщила Ирина Грекова.

По окончании конференции состоялась церемония награждения участников рынка за развитие технологий в области комплаенса.

Подробная информация о результатах конференции и материалы исследования аудиторско-консалтинговой фирмы Kept размещены на сайте Московской биржи.

