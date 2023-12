Финансовые новости: Информация о продлении периода сбора заявок в рамках предложения акций ПАО “МГКЛ”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

На основании письма, полученного от АО ИФК “Солид”, и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее – Правила торгов) установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с акциями обыкновенными именными бездокументарными ПАО “МГКЛ” (торговый код MGKL, ISIN RU000A0JVJQ8) (далее – Акции) в ПАО Московская Биржа.

Подача заявок с датой активации на покупку Акций в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”, а также заключение соотвествующих сделок в период с 7 декабря 2023 года по 22 декабря 2023 года осуществляется в следующем порядке:

Продавцом Акций выступит АО ИФК “Солид” (идентификатор в системе торгов – MC0131900000) (далее – Продавец). Размер стандартного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 100 (ста) Акциям. Валюта расчетов – российские рубли. Величина шага цены в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” установлена равной 0.0005 (пять десятитысячных) руб. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита “Дата активации” на условиях “Частичное обеспечение/отступное” и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.

Внимание! Обеспечение в размере произведения цены и количества, указанных в заявках, либо в размере объема заявки (для заявок с указанием объема денежных средств и признака “По цене контрагента”) блокируется из денежных средств в российских рублях на ТКС, указанном в заявке, таким образом на момент проведения проверки обеспечения (15:30 21 декабря 2023 года) участникам торгов необходимо обеспечить наличие на ТКС, с указанием которых подавались заявки, свободных денежных средств в российских рублях в размере не менее суммарного объема в поданных заявках!

Комиссия по заявкам с указанием цены и количества блокируется в Едином лимите, соотвественно на момент блокировки обеспечения значение Единого лимита при блокировке обеспечения не должно стать отрицательным.

Заявки, по которым будет невозможна блокировка обеспечения будут сняты Биржей!

Заявки на покупку Акций в период с 7 декабря 2023 года по 21 декабря 2023 года подаются со следующими обязательными реквизитами:

дата активации ( 22.12.2023 г. , данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);

количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести) или объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы);

код расчетов X0 (проверка достаточности обеспечения в момент подачи заявок не производится);

цена, не выше которой потенциальный покупатель готов приобрести Акции (для заявок с указанием количества ценных бумаг в лотах) или указание “по цене контрагента” (для заявок с указанием объема денежных средств);

прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

В 15:30 мск 21 декабря 2023 года проводится процедура контроля и блокировки обеспечения в российских рублях в размере 100% от объема заявки, а также обеспечения, учитываемого по сделкам с частичным обеспечением (учитываемого при расчете Единого лимита), достаточного для уплаты комиссионных сборов Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются. Время активации заявок, поданных в период с 7 декабря 2023 года по 21 декабря 2023 года – 09:35 мск 22 декабря 2023 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации снимаются. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, и отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже. Определено следующее время проведения торгов Акциями в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”:

период сбора адресных заявок с 7 декабря 2023 года по 20 декабря 2023 года: 10:00 – 19:00 мск;

период сбора адресных заявок 21 декабря 2023 года: 10:00 – 15:30 мск;

период удовлетворения адресных заявок 22 декабря 2023 года: 10:00 – 16:00 мск.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

