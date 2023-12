Участок в Нижегородском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемый участок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы.

«Участок площадью 14,48 гектара расположен по адресу: Рязанский проспект, владение 2. Вложения в реализацию проекта превысят 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 2,7 миллиарда рублей», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок имеет хорошую транспортную доступность и расположен недалеко от станции метро «Нижегородская» и станции Новохохловская Московского центрального кольца.

«Согласно проекту решения, здесь планируется построить современные производства и технопарк. Прилегающая территория будет благоустроена. Также на участке обустроят улично-дорожную сеть», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий в столице создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, комфортное жилье, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

