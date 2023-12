Успехи студентов НГУ в силовых видах спорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В начале декабря в Новосибирской области прошло сразу несколько соревнований по силовым видам спорта, в которых отлично выступили спортсмены НГУ.

Студентка Гуманитарного института Диана Зуб стала чемпионкой Кубка Азии по силовым видам спорта «Стальная Арена-12» в жиме лёжа с результатом 80 кг в весовой категории до 56 кг.

Студент Факультета естественных наук Матвей Томас занял второе место во Всероссийском турнире «King of strong!» в жиме лёжа с результатом 162,4 кг в весовой категории до 100 кг.

Впервые наши спортсмены приняли участие и стали призерами Кубка ВУЗов Новосибирской области по тяжёлой атлетике. Студенты физического факультета Вадим Макагонов (весовая категория до 81 кг) и Александр Буров (весовая категория до 96 кг) завоевали бронзовые медали.

В Бердске собрал силачей Кубок Новосибирской области по пауэрлифтингу.

Первокурсница ММФ Ульяна Драница (весовая до 63кг) выполнила норматив 1 спортивного разряда, набрав сумму в троеборье 240 кг. Это был результат 3 места, но так как она оказалась тяжелее на 1кг то в итоге стала четвертой. Первокурсница ФФ Екатерина Кучер в той же весовой категории заняла 5 место.





Поздравляем с успешными выступлениями всех спортсменов и их тренеров – заведующего кафедрой физвоспитания Сергея Евтушенко и магистранта ФФ Ивана Пушкина.

