Делегация Высшей школы экономики под руководством проректора Виктории Пановой в ходе визита в Китай договорилась о продлении соглашений о сотрудничестве с Университетом Фудань и Восточно-Китайским педагогическим университетом (ВКПУ). Особое внимание было уделено расширению академической мобильности студентов и преподавателей между университетами. Представители НИУ ВШЭ во главе с проректором Викторией Пановой посетили Шанхай 4–5 декабря и провели ряд встреч с ведущими научно-образовательными организациями.

«Сегодня перед университетами России и Китая стоит задача не просто подготовить первоклассные кадры для разных отраслей экономики. С китайскими коллегами у нас общий подход к решению современных вызовов: стремясь предоставить нашим студентам лучшее, мы взаимодействуем с ведущими партнерами как в образовании, так и в бизнесе», — отметила проректор ВШЭ. В Шанхае были продлены на следующий срок международные соглашения, устанавливающие институциональное сотрудничество между НИУ ВШЭ и старейшими и наиболее престижными университетами Китая: Университетом Фудань и Восточно-Китайским педагогическим университетом. Соглашения предусматривают углубление взаимодействия в различных областях, включая академическую мобильность, совместные научные исследования и публикации, мероприятия, работу в сфере изучения России и Китая, разработку и реализацию онлайн-курсов, программы основного и дополнительного образования на общеуниверситетском уровне и другие формы сотрудничества по наиболее перспективным для двух государств направлениям. По словам Виктории Пановой, это важный шаг в укреплении связей с китайскими партнерами. «В рамках соглашений присутствует акцент на долгосрочности и стабильности взаимоотношений с нашими коллегами: Высшая школа экономики сотрудничает с ВКПУ с 2011 года, а с Университетом Фудань — с 2012 года, при этом первые неформальные контакты осуществлялись еще с 2005 года», — добавила она. Отдельное внимание было уделено расширению академической мобильности студентов и преподавателей между университетами, что будет способствовать обогащению образовательного опыта и культурного обмена. «Китай остается нашим стратегическим партнером, и подобные соглашения отражают наше стремление к всеобъемлющему сотрудничеству, а также открывают перед нашими учеными и профессорами перспективы совместных исследований и образовательных инициатив, а перед студентами — возможность понять другую культуру и представить свою, сделать время обучения в университете еще более интересным и запоминающимся», — подчеркнула проректор НИУ ВШЭ.

В ходе встреч в Шанхае китайские коллеги выразили удовлетворение результатами проделанной совместной работы, а также высоко оценили сотрудничество с Вышкой. В свою очередь Виктория Панова пригласила представителей Университета Фудань и ВКПУ принять участие в июне 2024 года в ключевом событии для партнеров — Международной партнерской неделе в кампусе ВШЭ в Нижнем Новгороде. Ранее, в ноябре 2023 года, представители ВКПУ посетили кампусы Вышки в Москве и Санкт-Петербурге, что позволило укрепить текущее взаимодействие между университетами и вывести его на новый уровень. Представители НИУ ВШЭ встретились также с коллегами из Университета Цзяотун, Шанхайского университета и Шанхайского института международных исследований. Эти встречи стали отличной возможностью обсудить перспективы сотрудничества, научные исследования, идеи совместных проектов в сфере образования, в том числе организацию летних и зимних школ в области глобального управления и финансов, а также обменяться опытом по наиболее актуальным темам.

