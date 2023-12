Студенты НГУ успешно выступили на олимпиаде по математике Российского университета дружбы народов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Эта олимпиада проводилась впервые. В ней приняли участие более 150 студентов из нескольких десятков ведущих вузов из России и ближнего зарубежья, в том числе ВШЭ, МГУ, МИФИ, СпбГУ, РУДН и других. Все ребята из НГУ вернулись домой с дипломами второй степени, заняв места с 23 по 53.

В олимпиаде приняли участие:

Вадим Логачев

Станислав Еловацкий

Тимофей Васильев

Семен Рыбалов

— Для меня это был хороший опыт. Удивило, что у всех участников были одни и те же задания, несмотря на их курс обучения. Из-за этого задания были сложными для меня. В будущем хотелось бы и дальше принимать участие в подобных мероприятиях, но для этого нужно немного подтянуть свои знания, — отметил студент 1-го курса ММФ НГУ Семен Рыбалов.

— Трое из четырех наших студентов впервые побывали на олимпиаде подобного уровня за пределами Новосибирска, да и самый опытный участник учится только на втором курсе.Так что у них все впереди, тем более что центральное соревнование сезона — международная олимпиада IMC, где собираются команды ведущих вузов со всех континентов, состоится только летом. Отбор в команду НГУ для участия в ней, похоже, обещает быть жестким. Пожелаем ребятам успехов, — рассказал доцент кафедры математического анализа ММФ НГУ Анатолий Рубан.

Более опытный участник тоже отметил, что олимпиада была для него полезна:

— Было интересно побывать на олимпиаде в РУДН, встретить знакомых из других вузов и с предыдущих олимпиад. Я собираюсь продолжить участвовать в студенческих олимпиадах, так как там находится сообщество заинтересованных людей, для которых олимпиады это способ развития, — сказал студент 1 курса ММФ НГУ Станислав Еловацкий.

Для желающих присоединиться к команде участников олимпиад по математике в НГУ еженедельно проводятся занятия. В этом семестре — по понедельникам в 18:10 в аудитории 2241 нового корпуса.

Ближайшее занятие пройдет 18 декабря. Подробности.

