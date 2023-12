Столичные одиннадцатиклассники начали сдавать пробные ЕГЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В декабре столичные одиннадцатиклассники начали сдавать пробные экзамены. Единые городские контрольные работы проходят в формате ЕГЭ по школьным предметам, которые выпускники выберут для сдачи. Пробный экзамен напишут все нынешние одиннадцатиклассники — более 55 тысяч человек.

«В прошлом году в московских школах мы запустили уникальный формат обучения с акцентом на подготовку к ЕГЭ, который получил одобрение старшеклассников и их родителей. По их запросам в столичных школах пересмотрели подход к обучению в выпускных классах, чтобы снизить нагрузку на учеников. Так, у одиннадцатиклассников в начале второго полугодия завершается прохождение программы по части предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физической культуры. А в учебное расписание включаются практикумы по подготовке к ЕГЭ по выбранным для сдачи предметам. Практикумы занимают не менее 40 процентов учебного времени», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Результаты первого года показали значительное сокращение числа выпускников с низкими баллами и увеличение количества 100-балльников. В этом году количество школ — участниц программы подготовки к ЕГЭ увеличилось более чем на 10 процентов, и теперь составляет 450 учебных заведений. Кроме того, в этот раз школьников решили разделить на три группы подготовки по каждому предмету (в прошлом году было две группы). Ребят распределят по результатам единых городских контрольных работ, их успеваемости в старших классах и на основании собственных пожеланий.

Единые городские контрольные работы выпускники напишут для проверки своих знаний как по обязательным предметам — русскому языку и математике (базовый или профильный уровень), так и по дополнительным — физике, английскому языку, биологии, истории, химии, литературе, географии, информатике и обществознанию. На пробных экзаменах ребята смогут познакомиться с особенностями проведения ЕГЭ, выявить пробелы в своих знаниях и понять, на какие темы нужно обратить внимание на школьных практикумах. Материалы пробных работ идентичны тем, что будут на реальных экзаменах.

Помимо этого, в помощь одиннадцатиклассникам в электронном дневнике «МЭШ» доступен сервис «Экзамены», который позволяет самостоятельно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В зависимости от выбранных предметов сформированы подборки. В них размещены видеоразборы заданий экзамена, тесты для самостоятельного прохождения с автопроверкой, рекомендации по заполнению бланков, видеоматериалы с советами психологов для подготовки к экзаменам. Это позволит учащимся не тратить время на поиск материалов в разных источниках и эффективнее готовиться к экзаменам.

