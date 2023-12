Станцию «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро украсит панно с портретом военачальника

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В вестибюле строящейся станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро появится панно с изображением советского военачальника Ивана Тюленева. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция “Генерала Тюленева” — седьмая по счету на строящейся Троицкой ветке. Сегодня общая строительная готовность объекта оценивается в 68 процентов. В подземном вестибюле станционного комплекса планируется установить декоративное панно с изображением известного советского военачальника Ивана Тюленева, в честь которого названа станция», — отметил Андрей Бочкарев.

Панно будет выполнено из перфорированного алюминиевого листа и закреплено на стеклянной стене кассового зала над эскалаторами, ведущими на платформу станции.

Сейчас на платформенном участке ведется монтаж инженерных систем, а также выполняются архитектурно-отделочные работы. Строители уже уложили гранитный пол и готовы приступить к монтажу крупноформатных треугольных алюминиевых панелей на путевых стенах и потолке.

Одна из стен будет серого цвета, а другая — ярких оранжевых тонов, колонны отделают темным гранитом. Абстрактный рисунок на стенах и потолке будет представлять собой диагональные линии, проходящие через всю платформу.

Троицкая линия метро соединит несколько платформ Московского центрального кольца с городским округом Троицк, она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ее длина составит около 40 километров. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток — около 100 тысяч человек в сутки. Возле новых станций проживают примерно 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

