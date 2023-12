СПбГАСУ примет конференцию Ассоциации автомобильных инженеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

На базе Центра испытаний НАМИ (Дмитровский автополигон) в Московской области 6 декабря состоялась 117-я Международная научно-техническая конференция «Техническое регулирование в области автотранспортных средств», в которой приняли участие декан автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Андрей Зазыкин и заведующий кафедрой технической эксплуатации транспортных средств Игорь Черняев.

Конференции, традиционно проводимые Ассоциацией автомобильных инженеров (ААИ) в конце года, посвящены актуальным тенденциям, связанным с развитием автомобильной отрасли, производством автокомпонентов и транспортных средств, стандартизацией и процедурами подтверждения соответствия установленным требованиям.

«Участие в конференции позволило подтвердить правильность выбранных направлений развития факультета, включённых в стратегический план», – говорит Андрей Зазыкин. Так, большое число докладов было посвящено робототехническим системам и высокоавтоматизированным транспортным средствам, для которых актуально не только формирование правового поля, но и подготовка специалистов. Для этого на факультете создана и развивается лаборатория робототехники. Подобным же образом дело обстоит с компьютерным проектированием и вычислительным инжинирингом: данная область особенно актуальна в последнее время, и этому соответствует развитие конструкторских направлений подготовки на факультете, в рамках которых расширяется перечень используемого специализированного программного обеспечения и развивается производственная база. Так, на этой неделе станочный парк межкафедральной лаборатории учебной базы СПбГАСУ «Красное Село» пополнился новыми станками – трубогибочным и уникальным широкоформатным фрезерным станком с ЧПУ.

Представители нашего университета выступили на конференции с докладом «Вопросы рационального совершенствования системы требований к техническому состоянию транспортных средств в эксплуатации». Организаторы отметили, что впервые данная область вызвала такой интерес у участников, что говорит об актуальности вопросов, требующих решения в её рамках. Это и корректность применения требований безопасности, и раскрытие сервисной информации, и регулирование рынка ремонтно-восстановительных технологий. По всем указанным вопросам университет уже взаимодействует с партнёрами – объединениями работодателей, среди которых Союз участников автосервисной отрасли и Союз «Автопром Северо-Запад».

Важным результатом участия в конференции стала достигнутая с руководством ААИ договорённость о проведении очередной конференции в 2024 г. на базе СПбГАСУ. Это будет способствовать развитию автомобильно-дорожного факультета как центра подготовки кадров для автотранспортной отрасли.

