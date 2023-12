Собянин поздравил юных москвичей — призеров международного музыкального конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Ученики столичных школ искусств стали призерами Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Финал музыкального состязания прошел сегодня в Концертном зале имени П.И. Чайковского.

Награду «Золотой Щелкунчик» в номинации «Духовые и ударные инструменты» получила ученица Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных Елизавета Гамарис, а в номинации «Фортепиано» — ученик этой же школы Дени Кохановский.

Обладателем «Серебряного Щелкунчика» в номинации «Духовые и ударные инструменты» стал Александр Буров, ученик Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных.

«Бронзового Щелкунчика» в номинации «Духовые и ударные инструменты» завоевала ученица Академии джаза Алиса Чередникова, а в номинации «Фортепиано» эту награду получил Владимир Рублев, ученик Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных.

В конкурсе участвовали 48 артистов младше 15 лет из России, Великобритании, Германии, Узбекистана, Казахстана, Китая и Чили. Они исполняли классические произведения и сочинения современных композиторов.

«Поздравляю с заслуженными наградами и желаю ребятам новых творческих успехов», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

