Свыше 2,8 тысячи рабочих мест создадут на предприятии по выпуску стройматериалов в ТиНАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город одобрил реализацию масштабного инвестиционного проекта (МаИП), благодаря которому на земельном участке площадью 26 гектаров в ТиНАО появится новое производство строительных материалов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор в рамках МаИП в течение пяти лет возведет производственный объект по выпуску строительных конструкций и материалов в поселении Щаповском. Для этого город передаст застройщику в аренду без торгов земельный участок площадью 26 гектаров. На новом предприятии смогут трудоустроиться более 2,8 тысячи человек», — рассказал Владимир Ефимов.

Сегодня строительные материалы производят свыше 130 московских предприятий. Столичные промышленники предлагают инновационные изделия, которые применяются на объектах по всей стране, а также пользуются популярностью за рубежом.

«Планируется, что на новом заводе будет производиться до 29,7 тысячи единиц строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий и деревянных напольных покрытий. Эти материалы применяются при модульном домостроении, укладке полов и других ремонтных работах», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предоставление земельных участков под возведение новых или расширение действующих производств в рамках масштабных инвестиционных проектов упрощает застройщикам создание и развитие предприятий, а также способствует появлению новых рабочих мест. С марта 2022-го земельные участки предоставляются в аренду за один рубль в год.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, договор аренды земельного участка, расположенного вблизи поселка Спортбазы поселения Щаповского ТиНАО, планируется заключить с инвестором на пять лет. В течение этого времени он должен построить предприятие, площадь которого составит 212,8 тысячи квадратных метров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

