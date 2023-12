«Ростелеком» поддержал традиционное посвящение первокурсников НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Ростелеком» поддержал традиционное посвящение первокурсников факультетов информационных технологий и иностранных языков Новосибирского Государственного Университета. Провайдер поздравил будущих специалистов с вступлением в студенческую жизнь и вручил подарки самым активным участникам интеллектуальных соревнований.

Призами «Ростелекома» были отмечены участники командного квеста, на котором студенты решали различные задачи, а также молодые люди, успешно ответившие на вопросы викторины про Академгородок, программирование и ИТ.

Всего в рамках посвящения первокурсников прошло несколько мероприятий: официальная церемония с вручением зачетных книжек и конкурсами и неофициальная программа – выступления музыкальных коллективов, дискотека. Во всех активностях, помимо вчерашних абитуриентов, приняли участие студенты старших курсов, выпускники – всего более 300 человек.

Студент четвертого курса Факультета информационных технологий НГУ Никита Калугин поделился мыслями о своем будущем:

— В моих планах — развиваться как IT-специалист, скорее всего, в сфере бизнес-анализа, так как данное направление интересует меня больше всего. Уже сейчас нахожусь в активном поиске работы, рассматриваю несколько потенциальных компаний-работодателей, среди которых есть и «Ростелеком».

— Мы открыты для молодежи, даем возможность реализовать себя и построить карьеру, и у нас есть интерес в высококвалифицированных кадрах, которые готовит НГУ. Кроме этого, у «Ростелекома» и Новосибирского государственного университета есть важные точки взаимодействия. Для нас актуально сотрудничество с научным сообществом в сфере разработки и внедрения ИТ-технологий и особенно искусственного интеллекта, —рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В августе, в рамках Международного форума «Технопром» вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин и ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук и подписали соглашение о сотрудничестве, одно из направлений которого — создание ИТ-кластера искусственного интеллекта для развития региона.

— Среди стратегических проектов, которые реализует университет, — «Цифровое будущее». В основе проекта лежит создание продуктов и технических решений с использованием технологий искусственного интеллекта, которые применяются в беспилотных летательных аппаратах, на производстве, в медицине и других сферах. В реализации проекта «Цифровое будущее» важную роль играет тесное взаимодействие НГУ с промышленными предприятиями и компаниями из реального сектора. Среди ключевых партнеров — «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Мы высоко ценим плодотворное сотрудничество с данной компанией по разным направлениям — как по реализации стратегических проектов с использованием технологий ИИ, так и в сфере подготовки кадров, — отметил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

