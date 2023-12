«РН-Ванкор» приступил к строительству трубопроводного перехода через реку Енисей для проекта «Восток Ойл»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках реализации проекта «Восток Ойл» компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») приступила к строительству подводного участка магистрального нефтепровода через реку Енисей.

Новый нефтепроводный переход – это уникальное инженерно-техническое сооружение протяженностью 5,8 км. Он будет проложен траншейным способом по дну Енисея и станет частью масштабного 770-километрового нефтепровода Ванкор – Пайяха – «Бухта Север».

На переходе будут использованы специальные трубы диаметром 820 мм и толщиной стенки — 22 мм. Вес одной трубы составляет 16 тонн, а общий вес трубопроводного перехода — около 19 тыс. тонн.

Технологии и материалы, используемые при сооружении перехода, полностью российского производства. При проектировании транспортной системы учитывался опыт строительства нефтепроводов на Ванкорском кластере.

В ходе комплекса геологоразведочных и проектно-изыскательных работ для трубопроводного перехода был выбран участок в районе производственной базы «Точино», в 60 км от г. Дудинки, с наименьшей шириной водного русла — 2,5 км. Часть трубопровода будет проложена в прибрежной зоне, так как в сезон паводка Енисей значительно расширяет свое русло.

На данном этапе завершены дноуглубительные работы по строительству траншеи основной нитки трубопровода. Также в строительных работах принимали участие 25 судов различного типа и оснащения, в том числе с уникальным снаряжением для расчистки дна на больших глубинах. Дноуглубление для резервной нитки трубопровода будет продолжено летом следующего года.

В настоящее время строители ведут подготовку специализированной площадки (более 10 га) путём намораживания поверхности почвы, что позволит в начале следующего года приступить к укладке трубы в траншею на дне реки.

Для обеспечения специалистов комфортными бытовыми условиями в районе базы «Точино» ведется расширение вахтового городка строителей до 520 мест. На строительные площадки для выполнения работ на трубопроводном переходе уже поставлено более 110 единиц спецтехники.

Справка: «РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, которые входят в «Восток Ойл» — крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В «Восток Ойл» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе 13 месторождений нефти и газа.

