Реставрация легендарного монумента «Покорителям космоса» завершена — Собянин

На ВДНХ завершилась реставрация монумента в честь покорителей космоса с памятником Константину Циолковскому. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Этот монумент — объект культурного наследия федерального значения и одна из главных достопримечательностей севера Москвы.

«Идея увековечить космические достижения СССР появилась после успешного запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Через год был объявлен всесоюзный конкурс на лучший обелиск. Победил проект “Народ-созидатель” — взмывающая ракета с дымовым шлейфом», — рассказал Мэр Москвы.

Большую роль в создании монумента сыграл конструктор-ракетостроитель Сергей Королев. Он добился поставок дефицитного титана для строительства памятника и лично следил за работами. Монумент весом 250 тонн открыли в ноябре 1964 года.

В прошлом году специалисты начали его реставрацию. Особое внимание уделили горельефам с изображением покорителей космоса, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам.

