Продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов Минпромторга России

Радиоэлектронное устройство резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Соответствующее заключение компания получила в ноябре этого года. Документ дает ей конкурентные преимущества и приоритетный доступ к закупкам госкомпаний. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Компания “Электронинвест” специализируется на выпуске высокотехнологичных модулей питания, которые создают исключительно из российских компонентов. Они успешно замещают импортные аналоги. Устройства применяются в различной радиоэлектронной технике, в том числе в бортовой аппаратуре авиационных и космических систем. Предприятие планирует выпускать до семи тысяч штук таких изделий в год. За шесть лет деятельности в ОЭЗ “Технополис Москва” компания произвела продукции более чем на 2,3 миллиарда рублей», — отметил Владислав Овчинский.

Минпромторг России выдал заключение на одноканальные источники вторичного электропитания в модульном исполнении серии СПН2Д. Эти устройства преобразовывают энергию, обеспечивая электроприборам заданные параметры напряжения, тока и частоты. Они используются в радиоэлектронной аппаратуре, в том числе специального назначения, работающей в сложных условиях эксплуатации.

«Компания получила статус резидента в 2017 году и работает на площадке “Алабушево”. Это одно из старейших предприятий в отрасли. За 30 лет деятельности там выпустили в серийное производство свыше 300 видов источников вторичного электропитания. Устройства, получившие статус российского продукта, имеют конкурентные преимущества на отечественном рынке и фактический доступ к закупкам госкомпаний, на которые приходится около 80 процентов всего объема потребления оборудования», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

С новой линейкой радиоэлектронных устройств предприятие планирует выйти на рынок гражданских источников вторичного электропитания. Его основным заказчиком станут компании, обслуживающие электрическое хозяйство.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

