Поздравляем с Днём Конституции!

Сегодня отмечается 30 лет со дня принятия путём всенародного голосования Конституции Российской Федерации.

Высший нормативно-правовой акт, закрепляющий основы конституционного строя, государственного устройства, прав и свобод человека и гражданина, разрабатывали более тысячи авторов на протяжении 3,5 лет. С многочисленными поправками, значительная и особо значимая часть которых была принята в 2020 году, этот документ действителен и сегодня.

С 1994 по 2005 год праздник считался не рабочим днём, позже выходной отменили. Тем не менее День Конституции остаётся одним из самых важных государственных праздников России.

Государственный университет управления поздравляет с праздником всех россиян, которые собственным волеизъявлением определили новый пусть страны 30 лет назад, и продолжают активно участвовать в жизни государства. В отдельности поздравляем сотрудников и студентов Института государственного управления и права, решивших связать свою жизнь непосредственно со служением отчизне и обществу. Желаем успехов в этом благородном и сложном деле. Всегда чтите букву и дух основного закона Российской Федерации, соблюдайте порядок в голове и душе.

