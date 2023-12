Победители студенческого акселератора .catalyst поборются за 300.000 рублей на Startup Lynch

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

17 декабря в АРТ-пабе пройдёт студенческий Startup lynch. Его участниками станут лидеры лучших студенческих проектов из НГУ, а выбирать победителя будут эксперты из стартап-сообщества и все желающие, которым интересна тема технологического предпринимательства.

Startup Lynch — это публичный разбор проектов в самой неформальной обстановке — в баре! У участника есть 3 минуты на выступление, а затем зал в течение 5 минут задаёт вопросы. Гости Startup lynch — это эксперты в области инновационного бизнеса, действующие предприниматели, инвесторы и самые обычные люди. Победители определяются реакцией зала, которую с помощью шумомера будут фиксировать организаторы после каждого выступления, и оценкой беспристрастного жюри, которые знают толк в стартапах.

Для начинающих стартаперов Startup Lynch станет хорошим упражнением для оттачивания техники публичных выступлений и возможностью стать обладателем призового фонда на развитие стартапа.

— Участие в Startup lynch даёт молодым стартаперам больше возможностей, чем просто денежный грант. Фокус внимания стоит направить на потенциальных инвесторов и партнёров. Но просто зажечь их своей идеей во время выступления недостаточно. Стоит обязательно обменяться контактами после мероприятия, а ещё лучше — договориться о дальнейшем взаимодействии. Все стеснения в сторону. Инновационный бизнес любит смелых, — поделился Евгений Иванов, организатор Startup Lynch, лидер Стартап-студии НГУ

Startup Lynch пройдет 17 декабря в Арт П.А.Бе Время старта — 19:00. Рекомендуем не опаздывать, потому что автор лучшего вопроса получит оригинальный подарок от организаторов. Гостям необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

