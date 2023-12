Обновленное мобильное приложение «АЗС «Роснефть» представлено в рамках выставки «Россия» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Презентация обновленного приложения сети АЗС «Роснефть» и программы лояльности «Семейная команда» состоялась в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в ходе международной выставки-форума «Россия».

Мероприятие прошло в рамках тематических дней «Сделано из нефти», которые продлятся на экспозиции Компании до 13 декабря включительно. Гостей павильона в этот период ждет презентация розничных продуктов «Роснефти», интеллектуальные игры и викторины, посвященные деятельности Компании и ее автозаправочному бизнесу.

Мобильное приложение «АЗС Роснефть» дает возможность пользователям стать участником накопительной бонусной программы «Семейная команда», с которой заправка автомобиля становится выгоднее. Участники программы могут копить бонусные баллы в сети АЗС «Роснефть», а также у ее партнеров. Накопленные баллы можно использовать при оплате топлива, товаров в магазинах и кафе в розничной сети Компании.

В мобильное приложение интегрирована карта с расположением АЗС «Роснефти», благодаря которой пользователи могут быстро найти ближайшую заправку, узнать о стоимости топлива и наличии дополнительных услуг. Также приложение позволяет вести статистику расходов на автомобиль.

Кроме того, владельцы карт лояльности могут участвовать в специальных акциях Компании. Одна из них под названием «Ралли-марафон Роснефть Пульсар» проводилась с октября по декабрь в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калужской и других областях. Для участия в акции нужно было заправить свой автомобиль фирменным топливом «Пульсар», а также быть участником программы «Семейная команда». Еженедельно призеры получали от Компании подарочные промокоды на 1 000 бонусных баллов на карту «Семейная команда». При этом каждые три недели происходил розыгрыш одного автомобиля Lada Vesta Cross нового поколения. Вручение главных призов победителям акции состоится в павильоне «Роснефти» 14 декабря.

«Роснефть» активно развивает ассортимент своей розничной сети, которая отличается высоким качеством топлива, многоступенчатой системой контроля, широким нетопливным предложением и уровнем сервиса. Компания вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

12 декабря 2023 г.

