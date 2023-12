На платформе «Открытый контроль» появились онлайн-калькуляторы для аптек, ветклиник, ресторанов и магазинов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На цифровой платформе «Открытый контроль» появилось пять новых онлайн-калькуляторов оценки вероятности нарушений. Они касаются контроля за обращением с животными, продажей алкогольной продукции, ценами на лекарства и квотированием рабочих мест. Заполнив короткую анкету, московские предприниматели смогут оценить соответствие своего бизнеса обязательным требованиям.

«Онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений дает возможность оперативно и просто проверить, соблюдает ли бизнес требования законодательства. На платформе добавили такие калькуляторы для аптек, ветеринарных клиник, ресторанов и магазинов, других организаций. Теперь они могут проверить себя по вопросам ценообразования на лекарственные препараты, обращения с животными, реализации алкоголя в точках общепита и его розничной продажи, а также квотирования рабочих мест для молодежи и инвалидов. Предпринимателям предлагается пройти анонимный опрос — по его результатам они получат рекомендации по устранению возможных нарушений. В дальнейшем мы будем расширять практику применения онлайн-калькулятора на другие сферы. Так предприниматели смогут самостоятельно выявлять риски нарушений на ранней стадии», — рассказал Министр Правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Ведомство разрабатывает сервисы с учетом интересов предпринимателей совместно с Департаментом информационных технологий Москвы и столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития.

«Онлайн-калькуляторы — это сервисы для предпринимателей с простым функционалом. Они помогают получить быстрые и понятные ответы на любые вопросы о соблюдении обязательных требований. Уже два года благодаря платформе взаимодействие предпринимателей с органами контроля становится удобнее. Цифровизация в этой сфере способствует упрощению взаимодействия бизнеса и власти, повышает доверие и в конечном итоге защищает интересы и права бизнесменов», — поделилась Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, год назад на платформе «Открытый контроль» появился онлайн-калькулятор в сфере земельного контроля, а также сервис «Консультирование». С его помощью можно записаться на консультацию к специалисту контрольного органа в удобный день и время, а также выбрать формат встречи: личный прием, видеоконференцию или телефонный звонок.

Кроме того, на платформе собрана вся информация по обязательным требованиям, которые государство предъявляет к бизнесу, а также способам устранения причин и факторов нарушений. Воспользоваться платформой могут все работающие в Москве предприниматели, имеющие подтвержденную учетную запись юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого на mos.ru.

