На Могилу Неизвестного Солдата возложили венок от ГУУ

11 декабря 2023 года студенты Государственного университета управления приняли участие в мероприятии ко Дню памяти русских солдат, погибших в Чечне и других локальных конфликтах, организованное «Ветеранами России».

В мероприятии приняли участие представители Общероссийского общественного движения «Ветераны России», командир 101-ой Особой бригады оперативного назначения ВВ МВД России, генерал-лейтенант Юрий Завизионов, руководитель Центрального аппарата Движения «Ветераны России» Виктор Башкатов, координатор Движения, майор в отставке Сергей Бохонько, а также ветераны боевых действий, представители и студенты Государственного университета управления, Академии труда и социальных отношений и Государственного университета просвещения.

В сопровождении роты почетного караула к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены были возложены три венка от Движения «Ветераны России», Государственного университета управления и Академии труда и социальных отношений.

Директор Музея ГУУ Григорий Семёнов: «Сегодня мы вместе со студентами и преподавателями ГУУ собрались здесь на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Мы считаем, что такие мероприятия должны регулярно проводиться для патриотического воспитания молодёжи. Мы помним подвиги героев нашего Отечества, отцов, дедов, прадедов. Вечная им память».

Напомним, что в ноябре текущего года ГУУ подписал соглашение о сотрудничестве с Общероссийским общественным движением «Ветераны России».

В рамках взаимодействия с вузами Москвы, представители Движения проводят уроки мужества, совместные патриотические мероприятия и участвуют в разработке методических рекомендаций и программ подготовки ветеранов боевых действий, участников СВО к преподаванию в школах, техникумах и университетах.

