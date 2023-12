Мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Утвержден проект планировки участка бывшей промзоны Алабушево — крупнейшей площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Реорганизуем территорию площадью больше 10 гектаров в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. По программе комплексного развития территорий построим современные объекты производственного и общественно-делового назначения. Также планируем развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева. Новые объекты на территории “Алабушева” дадут порядка двух тысяч рабочих мест», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Реорганизуемая территория площадью более 10 гектаров расположена в Зеленограде в районе Силино — между путями третьего Московского центрального диаметра и проспектом Генерала Алексеева.

Согласно проекту здесь построят современные объекты производственного и общественно-делового назначения общей площадью более 182 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет улучшено транспортное обслуживание территории. В частности, появится разворот на проспекте Генерала Алексеева.

Объекты построят в рамках программы комплексного развития территорий. Предполагаемый объем инвестиций — более 20,5 миллиарда рублей. В результате реализации проекта создадут около двух тысяч рабочих мест.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Она была создана в 2006 году, но ее активное развитие началось после передачи проекта Правительству Москвы в 2016-м.

Резиденты ОЭЗ освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Действуют режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли. По завершении строительства объекта недвижимости предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.

Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево») ОЭЗ превышает 275 гектаров. На них размещено более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых свыше 90 имеют статус резидента. Создано более 16 тысяч рабочих мест. Накопленный объем инвестиций компаний превышает 160 миллиардов рублей.

