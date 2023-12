Михаил Мишустин обсудил со студентами ГУУ задачи развития высшей школы

Source: MIL-OSI Russian Language News

6 декабря 2023 года на Международной выставке-форуме «Россия» состоялась встреча Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина со студентами и школьниками, в которой приняли участие учащиеся Государственного университета управления.

Встреча состоялась в лектории Всероссийского общества «Знание», в павильоне ВДНХ № 57. Она была посвящена научно-техническому развитию России в условиях противодействия западным санкциям. Глава Правительства выступил с лекцией «Создаём будущее сегодня» и ответил на вопросы собравшихся.

Михаил Мишустин: «Рассчитывать, что западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, не приходится. Справимся ли мы с таким давлением? Я уверен в этом. У нас есть все возможности, чтобы добиться успехов и обеспечить дальнейший рост экономики».

Председатель Правительства РФ рассказал о ключевых направлениях инновационного развития основных секторов российской экономики и усилиях государства, направленных на продвижение науки в малых городах и сёлах страны, а также поведал об историческом минимуме безработицы и рекордных объёмах строительства жилья.

После лекции студенты ГУУ задали Михаилу Мишустину вопросы, относящиеся к приоритетным задачам развития высшей школы. В частности, материально-техническом обеспечении учебных заведений компьютерами и софтом отечественного производства. В ходе обсуждения были сформулированы основные задачи развития молодёжной политики и определены главные направления развития российского студенчества в настоящий момент.

Во встрече принимали участие 18 студентов из Института отраслевого менеджмента, Института экономики и финансов, Института управления персоналом, социальных и бизнес коммуникаций, которые после мероприятие осмотрели экспонаты выставки-форума.

