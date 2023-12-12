Курс на Китай – юань потеснил евро в валютных кошельках россиян

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
Как менялся портфель сбережений россиян в 2023 году?
Специалисты ВТБ проанализировали сбережения клиентов – инвестиционный портфель россиян в текущем году претерпел немало изменений. Так, за период с января по ноябрь:
- розничный портфель сбережений в российских рублях вырос до 90% от общего объема вкладов;
- депозиты в долларах США по-прежнему пользуются популярностью из-за стабильности курса;
- на долю евро в валютном портфеле приходится только 17%;
- в китайскую валюту россияне инвестировали чуть менее 13 млрд. юаней, что составляет 24% всех накоплений.
Изменения в отрасли обусловлены продолжающимся давлением санкций – граждане отказываются от вложений в западные валюты из-за риска заморозки активов. Китайская же валюта продолжает набирать обороты – ВТБ прогнозирует, что к концу года доля вкладов в юанях может составить более 25%.
В какие валюты рекомендуют инвестировать эксперты?
Независимые эксперты в области экономики и финансов советуют консервативным инвесторам делать основную часть накоплений в отечественной валюте. В пользу рублевых вкладов говорит ряд аргументов:
- высокая ключевая ставка и улучшенные условия по банковским депозитам;
- ликвидность рубля – регулятором не вводятся ограничения при снятии валюты со счетов;
- отсутствие комиссий и необходимости конвертировать валюту;
- минимальные риски, основным из которых является разгон инфляции.
«В текущих условиях стоит рассмотреть не только накопления, но и траты, например, покупку недвижимости. Ставки по ипотеке сейчас увеличены, но в дальнейшем, если условия изменятся, кредит можно будет рефинансировать под сниженный процент», рекомендует экономист.
В сегменте иностранных валют можно инвестировать в китайский юань, дирхам ОАЭ и гонконгский доллар. Турецкую лиру, индийские рупии и казахские тенге рассматривать не стоит: волатильность указанных валют сейчас повышена.
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