Курс на Китай – юань потеснил евро в валютных кошельках россиян

Как менялся портфель сбережений россиян в 2023 году?

Специалисты ВТБ проанализировали сбережения клиентов – инвестиционный портфель россиян в текущем году претерпел немало изменений. Так, за период с января по ноябрь:

розничный портфель сбережений в российских рублях вырос до 90% от общего объема вкладов;

депозиты в долларах США по-прежнему пользуются популярностью из-за стабильности курса;

на долю евро в валютном портфеле приходится только 17%;

в китайскую валюту россияне инвестировали чуть менее 13 млрд. юаней, что составляет 24% всех накоплений.

Изменения в отрасли обусловлены продолжающимся давлением санкций – граждане отказываются от вложений в западные валюты из-за риска заморозки активов. Китайская же валюта продолжает набирать обороты – ВТБ прогнозирует, что к концу года доля вкладов в юанях может составить более 25%.

В какие валюты рекомендуют инвестировать эксперты?

Независимые эксперты в области экономики и финансов советуют консервативным инвесторам делать основную часть накоплений в отечественной валюте. В пользу рублевых вкладов говорит ряд аргументов:

высокая ключевая ставка и улучшенные условия по банковским депозитам;

ликвидность рубля – регулятором не вводятся ограничения при снятии валюты со счетов;

отсутствие комиссий и необходимости конвертировать валюту;

минимальные риски, основным из которых является разгон инфляции.

«В текущих условиях стоит рассмотреть не только накопления, но и траты, например, покупку недвижимости. Ставки по ипотеке сейчас увеличены, но в дальнейшем, если условия изменятся, кредит можно будет рефинансировать под сниженный процент», рекомендует экономист.

В сегменте иностранных валют можно инвестировать в китайский юань, дирхам ОАЭ и гонконгский доллар. Турецкую лиру, индийские рупии и казахские тенге рассматривать не стоит: волатильность указанных валют сейчас повышена.

13:20 12.12.2023

