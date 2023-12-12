Исполнительный совет МВФ завершил консультацию 2023 года в соответствии со Статьей IV и второй обзор в рамках механизма расширенного финансирования для Украины

Source: IMF – News in Russian

12 декабря 2023 г.

Исполнительный совет МВФ сегодня завершил консультацию 2023 года в соответствии со Статьей IV и второй обзор расширенной договоренности в рамках механизма расширенного финансирования (ЕФФ) для Украины, что позволило официальным органам получить сумму, эквивалентную около 900 млн долларов США (663,9 млн СДР), которая будет направлена на бюджетную поддержку.

Официальные органы достигли значительного прогресса в выполнении своих обязательств в рамках ЕФФ в сложных условиях, выполнив все применимые количественные критерии реализации на период до конца июня и индикативные целевые показатели на конец сентября, а также большинство структурных ориентиров на конец октября.

Украинская экономика продолжает демонстрировать незаурядную устойчивость, хотя на перспективах сказывается чрезвычайно высокая неопределенность в связи с войной. Для обеспечения макроэкономической стабильности, усиления институциональных реформ и оказания поддержки усилиям по реконструкции, а также для содействия «зеленому» восстановлению на пути к вступлению в Европейский союз (ЕС) необходимо поддерживать активную вовлеченность и темпы реформ, включая мобилизацию внутренних доходов в сочетании со своевременным и предсказуемым внешним финансированием.

Вашингтон, округ Колумбия. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня завершил консультацию 2023 года в соответствии со Статьей IV и второй обзор механизма ЕФФ для Украины. Завершение второго обзора позволяет официальным органам незамедлительно получить сумму в размере около 900 млн долларов США (663,9 млн СДР).

Механизм ЕФФ для Украины сроком на 48 месяцев с доступом в размере 11,6 млрд СДР (что эквивалентно 15,6 млрд долларов США, или около 577 процентов квоты), был утвержден 31 марта 2023 года. Он является частью набора мер в поддержку Украины в размере 122 млрд долларов США. Программа официальных органов, осуществляемая при поддержке МВФ, направлена на закрепление политики, которая позволяет сохранить бюджетную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность в период исключительно высокой неопределенности в связи с войной, способствует восстановлению экономики, а также улучшает управление и укрепляет институты для содействия долгосрочному росту в контексте проведения восстановительных работ и продвижения Украины по пути к вступлению в ЕС.

ЕФФ продолжает служить прочным якорем для экономической программы официальных органов, и его реализация в целом идет по плану, несмотря на чрезвычайно сложные условия. Все количественные критерии реализации на конец июня и индикативные целевые показатели на конец сентября были выполнены. Также было выполнено большинство структурных ориентиров на конец октября, а остальные завершены с некоторым опозданием; этот прогресс подчеркивает неизменную приверженность официальных органов общей программе реформ. В частности, официальные органы продолжают осуществлять программу мер в области государственного управления и борьбы с коррупцией.

Несмотря на войну России в Украине, макроэкономические показатели оказались сильнее, чем ожидалось, что способствовало пересмотру прогноза роста в сторону повышения. Результатами экономической устойчивости стали улучшение показателей роста, продолжение резкой дезинфляции и стабильность валютного рынка, в том числе после прекращения привязки валютного курса Национальным банком Украины, чему способствовал значительный уровень резервов. Базовый прогноз роста реального ВВП в 2023 году пересмотрен в сторону повышения до 4,5 процента. Ожидается, что в 2024 году рост несколько замедлится до 3–4 процентов на фоне продолжения войны. Прогноз по-прежнему подвержен значительным рискам, связанным с исключительно высокой неопределенностью, вызванной войной, потенциальными отклонениями в политике, а также задержками или дефицитом внешнего финансирования.

Обсуждения в соответствии со Статьей IV были сосредоточены на основополагающих мерах политики для обеспечения уверенного, сбалансированного и экологически чистого роста экономики в послевоенный период, способствующих вступлению Украины в ЕС. Основное внимание было уделено соответствующим основам макроэкономической политики, включая восстановление довоенных основ денежно-кредитной и валютной политики, реформы управления, шаги по оживлению банковского сектора, смягчению изменения климата, оказанию Украине помощи в достижении высоких темпов устойчивого роста и повышении уровня жизни.

После обсуждения темы Украины Исполнительным советом директор-распорядитель МВФ г-жа Кристалина Георгиева сделала следующее заявление[1]:

«Вторжение России в Украину продолжает нести для Украины огромные социальные и экономические издержки. Тем не менее экономика Украины демонстрирует устойчивость на фоне закрепления ее восстановления; при этом удалось сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря грамотной политике официальных органов Украины, а также значительной внешней поддержке. В перспективе, несмотря на то, что ожидается продолжение восстановления, прогноз сопряжен со значительными рисками, в основном за счет исключительно высокой неопределенности в связи с войной. Кроме того, крайне важно и далее своевременно и предсказуемо предоставлять внешнее финансирование на льготных условиях и поддерживать динамику реформ.

Продолжающаяся война по-прежнему оказывает давление на государственные финансы Украины. Своевременные внешние выплаты, а также дальнейшие усилия по привлечению средств на внутреннем рынке являются залогом удовлетворения потребностей Украины в финансировании и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности. Кроме того, необходимо принять решительные меры политики для обеспечения устойчивости бюджета и долговой ситуации. Мобилизация доходов является одной из важнейших составляющих, помогающих удовлетворять потребности в финансировании и поддерживать восстановление и социальные расходы. Бюджетные приоритеты включают начало реализации Национальной стратегии в области доходов, недопущение мер, размывающих налоговую базу, и продолжение реформ для дальнейшего укрепления основ подготовки среднесрочного бюджета, доверия к бюджету, регулирования бюджетных рисков и прозрачности, а также управления государственными инвестициями. Решение вопросов коммерческого долга в соответствии с параметрами программы также поможет восстановить устойчивость и создать возможности для важнейших расходов.

В рамках стратегии Национального банка Украины, исходящей из учета существующих условий, недавний успешный переход к режиму регулируемого валютного курса является важным шагом на пути к нормализации основ денежно-кредитной и валютной политики наряду с постепенным ослаблением чрезвычайных валютных мер. Сохраняющиеся свидетельства устойчивой дезинфляции и стабильности на рынке наличной иностранной валюты могут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Несмотря на наличие стабильного и функционирующего финансового сектора, требуется повышенная бдительность, и следует и далее предпринимать усилия по усилению диагностики банков, надзора, управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

Устойчивая динамика реформ в области борьбы с коррупцией и государственного управления будет иметь важное значение для снижения рисков коррупции и укрепления доверия общественности и уверенности доноров. Решительные структурные реформы в области управления государственными инвестициями, государственного управления и делового климата также могут заложить основу для достижения уверенного, сбалансированного и экологически чистого роста на этапе проведения восстановления и способствовать продвижению Украины по пути к вступлению в ЕС. Комплексная стратегия восстановления также будет способствовать снижению бюджетных рисков и повышению эффективности расходов. Надлежащий выбор мер политики и вариантов реформ может способствовать возвращению мигрантов, притоку инвестиций и повышению производительности, необходимым для поддержания устойчивого высокого роста в предстоящие годы».

Таблица 1. Украина: отдельные экономические и социальные показатели, 2021–2027 годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Факт.

Факт.

Прогн.

Прогн.

Прогн.

Прогн.

Прогн.

Реальная экономика (изменение в процентах, если не указано иное)

Номинальный ВВП (в млрд украинских гривен) 1/

5 451

5 191

6 434

7 640

8 858

9 818

10 773

Реальный ВВП 1/

3,4

-29,1

4,5

[3–4]

6,5

5,0

4,5

Вклад:

Внутренний спрос

12,9

-23,7

8,3

4,1

5,6

4,3

3,8

Частное потребление

4,7

-16,6

2,7

2,9

3,1

2,9

3,0

Государственное потребление

0,1

6,9

2,6

-1,1

-1,9

-0,6

-0,1

Инвестиции

8,1

-13,9

3,0

2,3

4,4

1,9

0,9

Чистый экспорт

-9,5

-5,4

-3,8

-0,6

0,9

0,7

0,7

Дефлятор ВВП

24,8

34,3

18,6

14,7

8,9

5,6

5,0

Уровень безработицы (по определению МОТ, в среднем за период, в процентах)

9,8

24,5

19,1

13,9

13,1

11,4

10,4

Потребительские цены (в среднем за период)

9,4

20,2

13,0

7,7

7,8

6,0

5,2

Потребительские цены (на конец периода)

10,0

26,6

6,0

9,5

6,5

5,5

5,0

Номинальная заработная плата (средняя)

20,8

1,0

20,1

16,8

16,1

13,3

10,5

Реальная заработная плата (средняя)

10,5

-16,0

6,3

8,5

7,7

7,0

5,0

Сбережения (в процентах ВВП)

12,5

17,6

11,9

11,0

10,4

13,9

16,5

Частные

12,7

30,8

27,3

24,4

14,1

14,6

15,4

Государственные

-0,2

-13,2

-15,4

-13,4

-3,6

-0,6

1,2

Инвестиции (в процентах ВВП)

14,5

12,6

16,5

18,0

19,4

20,9

21,8

Частные

10,7

10,1

13,4

15,7

14,9

16,4

16,8

Государственные

3,8

2,5

3,1

2,3

4,5

4,5

5,0

Сектор государственного управления

(в процентах ВВП)

Сальдо бюджета 2/

-4,0

-15,7

-18,6

-15,7

-8,1

-5,1

-3,8

Сальдо бюджета без учета грантов 2/

-4,0

-25,0

-27,1

-20,4

-10,2

-6,1

-4,8

Внешнее финансирование (чистое)

2,4

10,8

17,0

13,7

7,6

2,3

2,8

Внутреннее финансирование (чистое), в т. ч.:

1,6

5,1

1,5

2,1

0,5

2,8

1,0

НБУ

-0,3

7,4

-0,2

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

Коммерческие банки

1,5

-1,5

2,0

2,2

0,6

2,9

1,0

Государственный и гарантированный государством долг

50,5

78,5

87,1

96,7

98,5

98,2

97,0

Денежная масса и кредит (на конец периода, изменение в процентах)

Денежная база

11,2

19,6

22,6

17,7

12,9

9,5

9,1

Широкая денежная масса

12,0

20,8

22,8

18,2

9,8

9,5

10,6

Кредит негосударственному сектору

8,4

-3,1

-7,5

9,5

17,2

16,1

15,5

Платежный баланс (в процентах ВВП)

Сальдо счета текущих операций

-1,9

5,0

-4,6

-7,1

-9,0

-7,0

-5,2

Прямые иностранные инвестиции

3,8

0,1

1,9

1,2

2,5

4,8

5,0

Валовые резервы (на конец периода, в млрд долларов США)

30,9

28,5

39,5

40,9

41,0

41,6

45,9

Число месяцев импорта товаров и услуг следующего года

4,5

3,8

5,1

5,3

5,1

5,0

5,2

Процентная доля краткосрочного долга

(по срокам, остающимся до погашения)

67,5

66,1

85,4

94,1

86,9

89,0

92,6

Процент составного параметра МВФ (плавающий)

98,9

92,9

109,7

99,0

94,2

90,4

96,4

Условия торговли, товары (изменение в процентах)

-8,4

-11,6

4,3

-0,5

1,4

1,9

1,4

Обменный курс

Гривна к доллару США (на конец периода)

27,3

36,6

…

…

…

…

…

Гривна к доллару США (среднее значение за период)

27,3

32,3

…

…

…

…

…

Реальный эффективный обменный курс

(на основе дефлятора, изменение в процентах)

10,4

27,6

…

…

…

…

…

Справочные статьи:

ВВП на душу населения/население (2017 год): 2 640 долларов США/44,8 миллиона человек

Грамотность/уровень бедности (2022 год, оценочные показатели 3/): 100 процентов/25 процентов

Источники: официальные органы Украины; Всемирный банк, Показатели мирового развития и оценки персонала МВФ.

1/ ВВП составляется в соответствии с СНС 2008 года и не включает территории, которые находятся или находились в зонах непосредственных боевых действий и временно оккупированы Россией

(в соответствии с ТМД).

2/ Сектор государственного управления включает центральное правительство и местные органы управления и фонды социального обеспечения.

3/ По оценкам Всемирного банка.

[1] По завершении обсуждения директор-распорядитель МВФ как председатель Совета резюмирует мнения исполнительных директоров, и это резюме направляется официальным органам страны. Разъяснение любых количественных наименований, используемых в резюме, см. по ссылке: http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.

Департамент коммуникаций МВФ

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