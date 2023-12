«Золотое событие» СПбГАСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель студенческого совета СПбГАСУ Леонид Николаев вручает награды победителям

В СПбГАСУ 8 декабря состоялось одно из самых ярких событий студенческой жизни – межфакультетский творческий конкурс «Золотой факультет». Событие ежегодно посвящается дню рождения студенческого совета: в этом году ему исполнилось 16 лет.

Каждый год конкурс посвящён определённой теме. Темой этого года стали классические сказки мировой литературы. Факультеты представили масштабные представления на заданную тему.

«Я был участником “Золотого факультета” в 2019 году, и это было великолепно. Мне кажется, что каждый студент нашего университета должен проникнуться этим событием, попробовать свои силы, хотя бы прикоснуться к нему», – отметил студент магистратуры факультета экономики и управления Максим Байков.

«Я под впечатлением от масштаба и красоты события. Команды факультетов зарядили нас всех позитивной энергией! Видно, что все готовятся, стараются показать свой максимум и даже больше. Это вызывает огромный восторг», – поделилась своими впечатлениями председатель студсовета строительного факультета Аделина Бондаренко.

В состав жюри входили хореограф Ирина Николаева, актёр театра и кино Артём Бордовский, начальник отдела по молодёжной политике Межвузовского студенческого городка Лейла Музаффарова, радиоведущий Антон Сазанов, певец, участник проекта «Песни» на ТНТ ARS-N (АрсЭн).

Титул золотого в этом году получил архитектурный факультет, представивший свою необычную версию сказок Пушкина. Успех его студентам сопутствовал второй раз подряд.

Кроме того, жюри выбрало лучших участников в нескольких номинациях.

Лучшей мужской ролью стал Вий в исполнении студента строительного факультета Дмитрия Кузнецова. Лучшая женская роль – София Митягина (факультет экономики и управления), очаровательная Кошка. Приз за лучший костюм получила Полина Федюшина, студентка автомобильно-дорожного факультета, в своём восхитительном образе Малефисенты.

Ну а приз зрительских симпатий в этом году достался факультету экономики и управления с их выступлением по мотивам мультфильма о бременских музыкантах.

Желаем ребятам дальнейших успехов в творчестве и надеемся, что в следующем году факультеты ещё больше удивят нас своим энтузиазмом и мастерством!

