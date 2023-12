Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

? декабре 4 обновленных офиса «Мои документы» открылись на новых российских территориях – в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Теперь жителям этих регионов, в том числе отдаленных районов, доступны самые востребованные государственные и муниципальные услуги, соответствующие общероссийским стандартам.

Центр госуслуг в г. Торезе (ДНР) после ремонта сможет обслуживать до 20 тыс. человек, офис «Мои документы» в поселке Меловое (ЛНР) – более 15 тыс. граждан. Помимо 4 – 5 окон для приема обращений, в отделениях организованы секторы пользовательского сопровождения – специально оборудованные рабочие места для посетителей, предназначенные для самостоятельного получения услуг в электронном виде. Подразделения МФЦ в селе Константиновка Запорожской области и поселке Нижние Серегозы одного из удаленных райцентров Херсонской области представляют собой мини-центры. Но даже в таких небольших офисах, где работают 2 – 3 окна, местные жители могут получить полный комплекс необходимых услуг, в том числе оформить ИНН, СНИЛС, полис ОМС, подать заявку на социальные выплаты и меры соцподдержки, перерегистрировать права собственности на объекты недвижимости в Росреестре.

«Развитие центров «Мои документы» в новых регионах в соответствии с общероссийскими стандартами – приоритетное направление нашей стратегии обеспечения населения госуслугами. Мы продолжаем расширять список услуг и сервисов с учетом потребностей граждан и прилагаем все усилия, чтобы их получение было быстрым и удобным согласно политике клиентоцентричности», – отметил и.о. директора Департамента обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Албычев.

В настоящее время в новых регионах работают 98 офисов «Мои документы». Процесс развертывания сети многофункциональных центров на новых территориях осуществляется при методическом сопровождении Минэкономразвития России. Минстрой России и 55 регионов-шефов оказывают поддержку в проведении ремонтно-строительных работ и оснащении офисов всем необходимым для качественного оказания услуг.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI