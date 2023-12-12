Заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Source: IMF – News in Russian

12 декабря 2023 г.

Вашингтон, округ Колумбия. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) г-жа Кристалина Георгиева сделала сегодня следующее заявление по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским:

«Для меня было большой честью принять сегодня президента Владимира Зеленского в штаб-квартире МВФ.

Мы говорили о поразительной стойкости народа Украины вопреки огромному урону, нанесенному войной. Экономика демонстрирует сильные результаты, и, согласно прогнозам, в этом году рост ВВП достигнет не менее 4,5 процента. Инфляция продолжает снижаться, в ноябре ее годовой темп составил 5,1 процента.

Мы подтвердили свое тесное сотрудничество по экономической программе официальных органов, поддерживаемой в рамках механизма расширенного финансирования МВФ (ЕФФ) в размере 15,6 млрд долларов США, который является частью пакета международной поддержки в размере 122 млрд долларов США. Эта программа играет жизненно важную роль в сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, а также поддержке продолжающегося восстановления экономики.

Мы приветствовали утверждение ранее сегодня второго обзора программы ЕФФ Исполнительным советом МВФ. При крайне необходимой поддержке со стороны международного сообщества Украина смогла реализовать и поддерживать действенные меры экономической политики. Официальные органы также продолжают демонстрировать приверженность Украины решению крайне важных проблем в сфере государственного управления и коррупции. Это является значимым свидетельством уверенного руководства президента Зеленского, а также квалифицированного проведения экономической политики его экономической командой и ее потенциала к осуществлению реформ.

Как неоднократно отмечалось МВФ, своевременное и прогнозируемое предоставление внешнего финансирования играет критически важную роль в поддержании достигнутых нелегким трудом успехов в экономике. Мы рассчитываем на продолжение взаимодействия с Украиной по вопросам поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, реализации далеко идущей программы реформ и дальнейшего формирования основ для создания прочной экономики с устойчивым ростом, а также для достижения Украиной цели по вступлению в ЕС».

Департамент коммуникаций МВФ

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