День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 г. всенародным голосованием была принят основной закон государства.

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется повсеместно. Другие законы и правовые акты не должны вступать с ней в противоречие. Это ядро всей правовой системы страны, определяющее смысл и содержание других законов.

В стенах нашего вуза чтят законы, прививают студентам любовь к Отечеству, воспитывают толерантность и стремление быть полезными обществу. Студенты развиваются и получают знания в атмосфере дружбы и взаимоуважения.

В этот важный государственный праздник желаем всем успехов, счастья, благополучия!

