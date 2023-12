ГУУ делает 10 000 шагов к ЗОЖ

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 декабря 2023 года на Международной выставке-форуме «Россия» Государственный университет управления принял участие в мероприятиях Лиги здоровья нации.

Утром в павильоне ВДНХ №34 состоялась деловая сессия «Новая реальность в формировании ЗОЖ: 10 000 шагов к жизни», в которой приняли участие проректор ГУУ Павел Павловский, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия, вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов, чемпион России и Европы, трёхкратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Труненков и другие.

В рамках деловой сессии Павлом Павловским и Николаем Кононовым было подписано соглашение о сотрудничестве между ГУУ и Лигой здоровья нации.

Деловая сессия стала итогом Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий – 2023», являющегося частью Общероссийской программы повышения физической активности «Человек идущий». В 2023 году Чемпионат в командном зачете собрал более 77 тысяч человек из 1 645 городов и 87 регионов России. А за месяц соревнований, с 15 октября по 15 ноября, 2 815 команд сделали более 12,8 млрд шагов. Представители ГУУ так же принимали участие в Чемпионате.

Данный вид соревнований не предполагает движения по определённому маршруту, необходимо просто пройти как можно больше шагов за месяц, используя для фиксации результатов различные гаджеты.

После окончания деловой сессии на главной сцене Международной выставки-форума «Россия» состоялась церемония старта символического Марша «10 000 шагов: Россия выбирает ЗОЖ». В ходе церемонии проректору ГУУ Павлу Павловскому было передано символическое сердце. Сердце передается участникам флешмоба с 2015 года, символизируя собой распространение волонтёрского и добровольческого движения в сфере ЗОЖ. Символ будет храниться в нашем университете один месяц.

Сам Марш прошёл по Маршруту здоровья №1, пролегающему по территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка. В нём приняли участие студенты ГУУ, РГСУ и МГТУ им. Баумана, участники движения «Волонтёры за ЗОЖ», инструкторы ЗОЖ, гости Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и участники Международной выставки-форума «Россия».

