В третьем квартале этого года город заключил более 50 договоров аренды и купли-продажи земельных участков

В третьем квартале 2023 года город заключил 51 договор аренды и купли-продажи земельных участков общей площадью более 8,9 гектара для индивидуального жилищного строительства и возведения коммерческих объектов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В третьем квартале 2023 года столица продала и сдала в аренду 51 земельный участок общей площадью 8,95 гектара. Из них 42 участка общей площадью 5,65 гектара были реализованы для возведения частных жилых домов. Еще девять участков площадью 3,29 гектара арендованы бизнесом для строительства коммерческих объектов», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки, арендованные под коммерческие цели, находятся в Зеленограде, а также в Троицком, Северо-Восточном и Юго-Западном округах столицы. Инвесторы смогут возвести на них торговые, бытовые и промышленные здания, объекты общественного питания, спортивно-досуговый и многофункциональный центры, автозаправочную станцию и станцию техобслуживания автомобилей. Общая площадь объектов недвижимости составит 33,6 тысячи квадратных метров.

«Для индивидуального жилищного строительства на территории ТиНАО и на востоке столицы горожане приобрели 28 земельных участков площадью 3,63 гектара и арендовали еще 14 площадью около 2,03 гектара. На них они смогут возвести частные дома и хозяйственные постройки площадью почти 23,5 тысячи квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Срок аренды участков для индивидуального жилищного строительства — 2,5 года. За это время необходимо возвести дома, а после оформления их в собственность появится возможность выкупить землю со скидкой — всего за 40 процентов от кадастровой стоимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

